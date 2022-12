Adesso i rossoblù  provano a volare sulle ali del Falco 

L'ennesima sorpresa di Fabio Liverani si chiama Filippo Falco, per tutti Pippo. Nel 4-3-1-2, l'ex Stella Rossa è stato gettato nella mischia sulla trequarti nella gara col Perugia, una gara che il Cagliari doveva vincere e basta, senza se e senza ma. Liverani ha scelto uno dei suoi pupilli per dare qualità e verticalità a una squadra che, in questa prima parte di stagione, non ha certo brillato per verve in fase offensiva. E Falco ha risposto a modo suo, ballando sulla trequarti, cercando sempre la via più veloce per far arrivare la palla alle punte e, all'occorrenza, andando a coprire le scorribande di Nandez sulla destra. Fin quando ha retto il fiato.

Bentrovato

Il suo acquisto è stato uno dei tormentoni dell'estate. Inserito da Liverani nella sua personale lista della spesa, Falco ha spinto per ritrovare l'allenatore con cui ha fatto gli anni migliori della sua carriera, a Lecce. Una trattativa infinita con la Stella Rossa, chiusa solo all'ultimo giorno di mercato e con rinunce importanti del giocatore alla voce ingaggio. Falco ha pagato una condizione precaria, eufemismo, con una serie di fastidi muscolari. L'esordio, da dimenticare, nell'ultima mezz'ora col Venezia, la prima maglia da titolare nella gara vinta col Brescia, sempre nel ruolo di esterno offensivo. Ma senza la giusta condizione, il Cagliari non ha mai potuto sfruttare la sua genialità. Qualche spunto col Sudtirol, prima di un nuovo stop per la lesione al flessore, e il ritorno in campo nel finale di Terni. Domenica, a sorpresa, Liverani gli ha messo addosso una maglia da titolare, col compito di far arrivare palloni d'oro ai due punteri Lapadula e Pavoletti. E Falco non si è fatto pregare.

Mister qualità

Un avvio balbettante, poi proprio dal piede di Super Pippo è partito il primo assist, un tracciante depositato sui piedi di Lapadula, col primo mezzo miracolo di Gori. Ogni palla battezzata da Falco è diventata un pericolo per la difesa del Perugia, che non è mai riuscita a prendergli le misure. Per un Cagliari che, finalmente, ha provato a giocare sulla qualità, dopo aver puntato nelle prime uscite su un 4-3-3 con due centrocampisti nel tridente e ancora, col passaggio al 4-3-1-2, su un centrocampista di rottura come Kourfalidis sulla trequarti, più di lotta che di governo. In una B mediocre, bisogna osare e chi ha la qualità vince o, quanto meno, ha più possibilità. E non è un caso che, in una gara dove il Cagliari ha messo in campo fin dall'inizio (senza dover attendere l'emergenza) tre giocatori davvero offensivi, sia uscita la gara in cui i rossoblù hanno segnato più reti, scagliando 21 tiri (7 nello specchio) verso la porta degli umbri. Sperando possa essere una svolta vera e il primo passo verso la rinascita e non un semplice sogno di un pomeriggio di mezzo inverno.