«Adesso i progetti per la decarbonizzazione» 

Dopo il sì della Commissione europea alla nuova fase del Just Transition Fund (Jtf) arrivato nel dicembre scorso, ora è arrivato il momento di presentare progetti concreti. Al Sulcis dovrebbero arrivare circa 367 milioni che andranno investiti per superare gli effetti della decarbonizzazione e della transizione industriale per curarne gli effetti sociali, economici e ambientali.

L’incontro

Il concetto è stato ribadito ieri a Roma dove, sotto il coordinamento del Dipartimento per le politiche di coesione e degli esponenti delle Direzioni generali della Commissione europea interessate alla procedura Jtf, si è insediato il comitato di sorveglianza previsto dal regolamento europeo in termini di partenariato: avrà il compito di ottimizzare le progettualità locali. In prima linea sindaci e Provincia: «È chiaro a tutti che si tratti di un’occasione importantissima per poter far arrivare nel territorio fondi preziosi per superare lo stallo causato dallo stop del carbone e di altre importanti realtà produttive del territorio – ha commentato il commissario della Provincia del Sud Sardegna Mario Mossa, a Roma con i sindaci di Carbonia, Iglesias, Portoscuso e Gonnesa – i progetti che saranno presentati, insieme ai piani di formazione della forza lavoro oggi ferma, saranno vagliati con attenzione perché serviranno a tracciare lo sviluppo dei prossimi decenni. Non c’è tempo da perdere, lo dimostra ad esempio la proposta avanzata da Legambiente che chiede l’istituzione di commissioni speciali per l’approvazione di questi progetti saltando tutta la burocrazia che rischia di far perdere tempo prezioso soprattutto per le questioni ambientali».

I bandi

Ora si attendono i bando per la presentazione dei progetti. Erano già state presentate delle schede tematiche da vari enti prima del via libera arrivato a dicembre, ora si riparte praticamente da zero: «La decarbonizzazione e la nuova vita del mondo industriale saranno al primo posto nei bandi in via di definizione – ha ribadito Mossa – si punterà sulle energie rinnovabili e sulla promozione di progetti innovativi per l’economia circolare. Questo è stato un primo incontro interlocutorio, il prossimo mese si entrerà nel vivo delle diverse tematiche».