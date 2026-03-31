«Adesso i playoff, ma il Tempio merita la Serie D» 

Sabato dopo una settimana di sosta torna l’Eccellenza ed è subito big match: la Nuorese terza ospita la capolista Ossese e punta a vincere per portarsi a -1. Dello scontro diretto potrebbe approfittare l’Ilva che, seconda a tre lunghezze dalla battistrada, fa visita al Santa Teresa, in lotta per salvarsi.

La corsa promozione sembra un affare a tre, perché il Tempio (quarto) è lontano 10 punti dalla vetta e la rimonta pare «quasi impossibile, sicuramente molto difficile», ammette il vice presidente del club Giuseppe Cuscuzzu, ospite su Radiolina della trasmissione L’Informatore sportivo condotta da Alberto Masu. «Però siamo in linea con l’obiettivo stagionale, cioè i playoff», prosegue il dirigente, «siamo quarti e ce la giocheremo tutta sperando vada meglio dell’anno scorso». Quando la squadra fu eliminata dal Monastir.

I galletti fra tre giorni ospitano il Taloro Gavoi, «avversario di tutto rispetto: di recente ha pareggiato a Nuoro. Ma noi andiamo per vincere». Anche perché la sfida tra prima e terza potrebbe aprire qualche spiraglio per quella rimonta definita «impossibile». Del resto questa stagione è differente da quella passata, quando Budoni e Monastir dominarono il torneo. «Non c’è stata una squadra ammazza campionato», sottolinea Cuscuzzu, «mancano quattro partite e le idee ancora non sono chiare. È stato così da subito. Anche noi siamo stati primi, secondi, poi di nuovo primi e quindi quarti». In ogni caso i galluresi stanno cercando «di ottenere il salto in Serie D. Ce la stiamo mettendo tutta, credo sia chiaro soprattutto ai tifosi. Questa dirigenza ha preso il club quattro anni fa in Promozione, l’ha portato in Eccellenza e ora lotta per salire ancora. La base per fare il salto c’è: il Tempio è molto organizzato e nella storia vanta 12 campionati di C2. Merita di sicuro la Serie D».

Dove utilizzerebbe lo stadio Manconi, omologato per quella categoria nonostante i deficit. «Ha 40 anni, il terreno è compatto e nelle ultime stagioni è stato sfruttato molto», spiega il vice presidente, «di recente ha avuto molti problemi per le tante piogge e non si è potuto usare. Contro il Villasimius siamo dovuti andare a Santa Maria Coghinas. Per allenarci ci spostiamo ad Aggius, circa 4 chilometri da qui. Il Comune, disponibile ad aiutarci, sinora non ha trovato i fondi necessari per rifare il manto erboso. Ma è un problema generale della Sardegna, non solo nostro».

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