«Adesso fai ballare  gli angeli in paradiso, ti amo bambina mia»  

Un messaggio struggente. «Ancora non ho realizzato cosa sta accadendo, mi sembra di vivere un incubo. Un pezzo del mio cuore è volato via con te angelo mio e un dolore che non si può spiegare e che non riuscirò mai a superare».

Poi il tributo sentito e sincero alle centinaia di persone che le hanno inviato messaggi di cordoglio e vicinanza in questi giorni terribili. «Volevo dire grazie alle persone che mi stanno affianco e a chi con un messaggio mi sta comunque vicino, grazie per il supporto e per il sostegno che mi state dando per dare l'ultimo saluto alla mia bambina».

Il ricordo

Così, devastata dal dolore, Tamara Casti, la mamma di Asia Loddo, ha rotto il silenzio. Lo ha fatto con un post su Facebook pubblicato nella tarda notte di martedì, seguito da un altro online da ieri mattina in cui ha anche annunciato il funerale della figlia sedicenne morta dopo quattro giorni di agonia in un lettino della Rianimazione dell’ospedale Brotzu, dove era ricoverata dall’8 aprile quando, insieme a un’amica 18enne, era caduta dallo scooter a Is Pontis Paris, crocevia tra Cagliari, Quartu e Quartucciu.

I funerali a Quartu

«Fai ballare gli angeli anche in paradiso, ti amo bambina mia», ha scritto la donna nell’annunciare luogo e data dell’ultimo saluto ad Asia, studentessa all’Alberghiero Gramsci di Monserrato, previsto per oggi alle 15 nella chiesa di Sant’Antonio a Quartu, città dove la sedicenne era cresciuta.

Un dolore enorme e inconsolabile che non ha però impedito alla madre e al padre di Asia, Agostino Loddo, di prendere una decisione che testimonia altruismo e grande generosità: donare gli organi della figlia. In modo che la morte di Asia posso restituire la speranza di una vita migliore ad altre persone, magari giovani come lei.

Una tragedia che ha creato enorme impressione e cordoglio in tutta la Sardegna. E sui cui ci sono molti aspetti ancora da chiarire, soprattutto sulla dinamica di quanto accaduto alle 21.30 di mercoledì scorso in quel tratto di strada che collega la città a Quartu già teatro in passato di molte tragedie.

Le indagini

Aspetti che nei prossimi giorni spetterà alla magistratura approfondire. Il fascicolo con l’ipotesi di omicidio colposo è stato aperto domenica dalla sostituta procuratrice Rossana Allieri, la pm di turno che ha ricevuto dall’ospedale la notizia della morte della 16enne. In precedenza nulla era infatti arrivato in Procura dell’incidente avvenuto il mercoledì precedente, anche perché gli agenti della Polizia Locale di Cagliari, gli unici intervenuti a Is Pontis Paris, si sono occupati esclusivamente di viabilità perché si trovavano fuori dal loro territorio di competenza, visto che le due giovani sono cadute rovinosamente in un tratto di strada che ricade su Quartucciu. La 18enne che viaggiava sullo scooter con Asia Loddo è stata portata al Policlinico di Monserrato e sarà sentita in queste ore, mentre gli investigatori della Polizia giudiziaria della Procura stanno recuperando tutte le immagini delle telecamere a circuito chiuso di viale Marconi e del viadotto tra Monserrato, Selargius, Quartu e Quartucciu per capire se vi siano altri veicoli coinvolti nell’incidente.

Tutti interrogativi che ci sarà tempo di chiarire. Oggi invece è il giorno del lutto e delle lacrime. Ai funerali di Asia ci sarà tantissima gente e anche molti dei suoi compagni di scuola del Gramsci che ieri l’hanno voluta ricordare con una piccola cerimonia silenziosa e tanti palloncini colorati.

