ROMA. Via libera ufficiale alla sfida a due per la Figc. Sono state ammesse le candidature alla presidenza della Federcalcio - in ordine di presentazione - di Giovanni Malagò e Adriano Galliani. Corredate dai rispettivi programmi, le due candidature erano state depositate entro il termine stabilito dal regolamento, ovvero 40 giorni prima dell'assemblea elettiva convocata per lunedì 14 dicembre all'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino.

La candidatura di Malagò è stata sottoscritta dai delegati delle società di Serie A, mentre quella di Galliani è stata sottoscritta dai delegati degli atleti e tecnici. Ammesse anche le candidature a consigliere federale: in rappresentanza della Lega Calcio Serie A Giorgio Chiellini, Stefano Campoccia, Giuseppe Marotta, Claudio Lotito, Saverio Sticchi Damiani; in rappresentanza della LNP Serie B Antonio Gozzi; in rappresentanza della Lega Pro Giulio Gallazzi; in rappresentanza della LND Ilaria Bazzerla (LND Nazionale), Daniele Ortolano (LND Nazionale), Sergio Pedrazzini (LND Area Nord), Giacomo Fantazzini (LND Area Centro), Giuliana Tambaro (LND Area Sud); in rappresentanza degli atleti Sara Gama e Davide Biondini per gli atleti professionisti, Valerio Bernardi e Umberto Calcagno per gli atleti dilettanti; in rappresentanza dei tecnici Giancarlo Camolese per i tecnici professionisti e Fabio Lozzi e Silvia Citta per i tecnici dilettanti.

Parla Abodi

«Mi auguro che, dal 15 dicembre, si possa riprendere quel dialogo che è indispensabile per fare le riforme che devono essere fatte. Pericolo di slittamento delle elezioni? Mi auguro di no», ha commentato Andrea Abodi. Parlando della Nazionale, il ministro per lo Sport e i Giovani ha sottolineato come «ci inorgoglisce. Siamo felici dei risultati, dei comportamenti degli atleti e del loro modo di fare squadra. I risultati, quando c'è un'ottima guida e i giocatori hanno motivazioni, arrivano. Ma adesso dobbiamo pensare anche alle altre cose che vanno fatte. Registro anche un altro bel successo dell'Under 21 quindi che sta concorrendo per la qualificazione a Los Angeles 2028 e sta facendo un percorso molto positivo. Siamo vicini anche a loro».

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