Adesso è ufficiale: Accardi è il nuovo direttore sportivo 

Si sapeva tutto già da una settimana, ma ieri sera, con una nota ufficiale, il Cagliari ha annunciato Pietro Accardi come nuovo direttore sportivo fino al 30 giugno 2029. Può iniziare così il dopo Angelozzi.

Chi è

Nato a Palermo, 43 anni, da calciatore ha totalizzato oltre 250 presenze tra i professionisti con le maglie di Marsala, Palermo, Sampdoria, Brescia ed Empoli. Qui, dopo il ritiro dal calcio giocato, Accardi ha cominciato la sua carriera dirigenziale: all’inizio come team manager, poi nel 2016 – ad appena 34 anni – in qualità di direttore sportivo, ruolo che ricoprirà sino all’estate 2024. È tra gli artefici dei risultati ottenuti dai toscani, che in quelle stagioni conquistano due promozioni in A e tre salvezze nella massima serie. Accardi è abile nella gestione e nella costruzione della rosa, nello scoprire talenti e trovare i profili più adatti per il gruppo, ma anche a livello calcistico e umano. Nella stagione 2024/25 accetta l’incarico di direttore tecnico della Sampdoria, dove invece le cose non vanno benissimo: i blucerchiati si salvano dalla C solo dopo lo spareggio con la Salernitana. Arriva a Cagliari carico e in cerca di un rilancio.

RIPRODUZIONE RISERVATA