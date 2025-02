«Adesso è necessaria una legge regionale» 

La gioia è palpabile per quelle due autonomie scolastiche salvate in extremis. Per Orgosolo e Oliena un traguardo che sa di conquista, sebbene il futuro non prometta niente di buono, in un territorio dove gli alunni scarseggiano e rispettare i parametri ministeriali appaia pura utopia. La scuola nel Nuorese non si sente al riparo da tagli futuri.

Attenti e vigili

Le dichiarazioni sono dunque improntate alla massima cautela. In sintesi: vietato abbassare la guardia. «Resistiamo, grazie al sostegno della Regione e all’importante contributo della nostra consigliera regionale Lara Serra - ammette Pasquale Puligheddu, assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Oliena -. Tuttavia, non so fino a quando resisteremo». Il sindaco, Bastiano Congiu, puntualizza: «Stavolta l’abbiamo scampata. Però, aspettiamo un segnale dalla Giunta regionale. Ovvero, una legge sarda sull’istruzione. Ci tagliano i servizi ma la scuola deve restare al centro di qualsiasi programma politico».

La richiesta

Due paesi vicini, Orgosolo e Oliena, per ora possono tirare un sospiro di sollievo, dopo lo scampato pericolo. In Sardegna, infatti, e in base alle indicazioni romane, si sarebbero dovute tagliare 9 autonomie scolastiche. «In questa occasione ci è andata bene, ma sappiamo che il ministero ha altre mire», afferma Pasquale Puligheddu. «Loro guardano i numeri, proseguono con gli accorpamenti seguendo la logica del risparmio. Occorre comprendere, però, che le esigenze dei nostri centri dell’interno sono diverse da quelle del Lazio o della Lombardia. Sappiamo che i numeri non giocano a nostro favore, ma non dobbiamo pensare agli studenti solo come numeri. Ci serve una legge sarda».

RIPRODUZIONE RISERVATA