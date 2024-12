Adesso è il Paur l’ultimo tassello: dopo il via libera cantieri aperti per scommettere sul sogno Europei 

La squadra era appena retrocessa in B. Durante quel torneo, in cui solo il Crotone seppe tener testa ai rossoblù di Rastelli, il Cagliari provò a vederci chiaro sul nuovo stadio.

Il primo tentativo

Era il 2015: il presidente Tommaso Giulini ebbe il sostegno della Lega B, che in quel periodo, dopo l’approvazione della legge stadi, proprio in vista dell’ammodernamento e la costruzione ex novo di impianti per il calcio, sosteneva le migliori iniziative con il progetto BFutura. La prima idea presentata dal club fu per un impianto da 21mila posti, con area commerciale, servizi e parcheggi. Spesa da sostenere: 70 milioni (Iva esclusa). Per fare in fretta, il Cagliari, una volta tornato in A e ottenuta la salvezza grazie ai gol di Borriello, forza la mano. È il 2016 e chiede i permessi per costruire, accanto al Sant’Elia, nel frattempo dichiarato opera di pubblica utilità, uno stadio temporaneo in deroga da poco meno di 17mila posti, inaugurato a settembre 2017 dopo poco più di tre mesi di cantiere. L’anno dopo viene approvata una variante urbanistica che lega il nuovo impianto alla riqualificazione di Sant’Elia.

Il concorso di idee

La società rossoblù quindi bandisce un concorso di idee e vengono coinvolti 25 studi internazionali per la realizzazione di un render del futuro stadio. Tra questi, vengono selezionati J+S con One Works, Sportium e Tractebel. Il 28 marzo del 2018 viene selezionata con il coinvolgimento dei tifosi, l’idea di Sportium. Per il Cagliari si tratta di un investimento da 70 milioni (Iva esclusa), per una struttura Uefa 4, e potrà perciò ospitare anche gare di Champions League e qualificazioni a mondiali ed europei. La capienza prevista è di 25mila posti a sedere, tutti coperti: all’interno della struttura una serie di servizi collaterali, quali ambienti di ristoro e negozi, così che l’impianto possa essere vissuto ogni giorno della settimana. C’è pure l’hotel con centro benessere. Successivamente, la società aggiorna lo studio di fattibilità sullo stadio per consentire a Cagliari di partecipare alla “gara” per Euro 2032 (lo stadio del futuro è tra quelli che potrebbero essere prescelti). Il Consiglio comunale, a marzo 2019, approva l’interesse pubblico per un impianto da 30mila posti e viene proposta l’intitolazione a Gigi Riva.

La variante

A giugno 2021 arriva il piano guida Sant’Elia con la variante urbanistica. Nel 2023, per l’allora governatore Solinas, bisogna trovare lo spazio per un nuovo ospedale proprio nei pressi dello stadio. Nasce una controversia tra Comune e Regione, ma si decide che l’ospedale si costruirà altrove. Un anno fa Comune e Regione firmano l’accordo di programma da 50 milioni. Il Comune si impegna a demolire le vecchie strutture, la NewCo che verrà costituita da Cagliari Calcio e il partner industriale Gruppo Costim concorreranno al completamento della spesa, oltre 180 milioni. La Giunta del Campo largo, appena eletta, ci mette mano. Ma non tocca la parte finanziaria. Restano, all’interno dello stadio, l’hotel di lusso da 126 camere, il centro benessere (aperto a tutti), il bar, un centro congressi capace di ospitare fino a oltre mille persone, il museo del Cagliari. Confermato, inoltre, l’abbattimento del sovrappasso di viale Ferrara, per ricucire il quartiere di Sant’Elia al resto della città.

Le novità

Le novità assolute sono invece le aree verdi e i posti auto, dove erano previsti gli uffici e le residenze, quindi il passaggio della metropolitana leggera a Sant’Elia, con una fermata davanti ai palazzi del Favero, una pista ciclopedonale a Monte Mixi (che attraverserà via Rockefeller). Il Comune valuta, inoltre, il mantenimento della Domus, accanto al nuovo stadio che verrà realizzato, alleggerita di tutte le tribune tranne la main stand, in modo da lasciare alla città un impianto capace di ospitare eventi fino a 3mila spettatori. Il Cagliari e la città hanno una scadenza: marzo 2027. Per cominciare a costruire il nuovo stadio se non si vuole perdere il treno degli Europei del 2032. Con il nuovo accordo di programma, e la conferma che i 50 milioni possono essere concessi al Cagliari, resta ancora un ultimo, fondamentale passaggio amministrativo per completare un iter durato, per ora, quasi dieci anni: l’ottenimento del Paur, provvedimento autorizzatorio unico regionale. Solo una volta ottenuto il Paur si potrà iniziare a costruire lo stadio dei 30 mila. Sarà la volta buona?

