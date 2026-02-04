Adesso è il Milan a dare la caccia alla capolista 

Praticamente immobile sul mercato (l’uscita del difensore Palacios e l’arrivo dl baby Leon Jakirovic per lUnder 23 sono trascurabili), l’Inter si presenta alla fase decisiva del campionato con un vantaggio significativo. La prima rivale è in casa e dista cinque punti. È il Milan del sornione Max Allegri (che sostiene di puntare “solo” alla Champions ma intanto gioca bene, diverta perfino, ed è lì) che nella sessione invernale ha battuto il primo colpo in assoluto, facendo debuttare Niclas Füllkrug già a Cagliari il 2 gennaio. Acquisto che è rimasto l’unico, a testimonianza del fatto che a Milanello sono più che convinto che la rosa sia già a posto così.

Zona Champions

In attesa che succeda qualcosa di diverso, le tante assenze dei campioni d’Italia del Napoli, la poca continuità della Roma, la partenza lenta della Juventus e la scarsa maturità del promettentissimo Como, hanno scavato un solco tale da far sembrare che, per il momento, gli unici discorsi ammessi al bar siano quelli sui posti per la prossima Champions League. I partenopei dell’eterno scontento Antonio Conte sono a nove punti dall’Inter, i bianconeri (in risalita) a dieci e la Roma di Gian Piero Gasperini è stata ricacciata a -12 dalla sconfitta di Udine. Il Como è quello che ha meno pressioni (e maggiore deficit...) ma ha comunque un ritardo di 4 punti dal quarto posto (e 14 dall’Inter).

Il mercato

Il Napoli ha acquisito Giovane dal Verona e Alisson dallo Sporting, ma più che di rinforzi avrebbe bisogno di rientri da un’infermeria dove stazionano da (troppo) tempo Anguissa, De Bruyne, Politano, Neres, Gilmour, Mazzocchi e adesso Rrahmani e Milinkovic-Savic. Per fortuna è tornato Lukaku, anche se non ha inciso. Anche la Roma si è rinforzata, soprattutto con l’olandese Malen, con Robinio Vaz, con Zaragoza e Venturino, cedendo Baldanzi e Bailey. Vedremo se Gasp riuscirà ad aumentare il ritmo. Infine la Juve, che sta pensando soprattutto a blindare il gioiello Yildiz, ma che ha comunque preso Boga e Holm per rinfoltire la rosa, rinunciando a Joao Mario e Rugani.

