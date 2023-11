Adesso chiamatelo pure dottor Viola 

Il magic moment di Nicolas Viola prosegue. E così dopo le prestazioni magistrali e i gol nelle ultime partite (a segno contro Salernitana e Genoa in campionato e con l'Udinese in Coppa Italia), ieri mattina il numero 10 del Cagliari ha raggiunto il traguardo della laurea in Scienze Psicologiche, discutendo a Roma la tesi sull'empatia.

I complimenti di Ranieri

L'annuncio è arrivato durante la conferenza di Ranieri, che ha elogiato il suo giocatore: «Tanti auguri, gli faccio i complimenti per la laurea. È un ragazzo veramente in gamba». Il tecnico racconta: «A inizio anno ci siamo parlati e lui mi ha detto che voleva restare e io gli ho risposto che non chiudo la porta a nessuno. Lui è di una tenacia, di una caparbietà notevole e sta raccogliendo quanto seminato, non solo per se stesso, ma per tutta la squadra. Può giocare dal primo minuto? Come no. Se l'allenatore lo fa giocare, vuol dire che potrebbe giocare anche dall'inizio».

Empatia

Lo stesso Viola aveva spiegato a “Il Cagliari in diretta” i motivi della tesi sull'empatia: «Viviamo in un periodo in cui c'è tantissimo egoismo. In un mondo del genere bisogna iniziare a mettersi più spesso nei panni degli altri. Capire gli altri aiuta a capire anche se stessi». (al.m.)

