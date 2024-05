«Adesso andiamo a prendere il “ferro”» 

Scritte offensive sui muri all’indirizzo di una ragazza di Villaspeciosa, una serie di insulti e minacce di cui è rimasta traccia sui telefonini e nei social: è la gelosia ad aver innescato una serie di comportamenti da parte di tre giovani (Alessio Melis, 38 anni di Villasor, Mattia Coppo, 21enne di Assemini, e Yasser Badaoui, 21 anni di Vallermosa), culminati con un attentato nel cuore della notte lo scorso 9 novembre. Una bomba ha fatto saltare in aria la vettura di proprietà di un poliziotto in servizio alla Digos di Cagliari.

Dagli ordini di custodia cautelare ai domiciliari emergono altri particolari. Il poliziotto non era il bersaglio del gesto che avrebbe potuto avere conseguenze molto peggiori se qualcuno fosse passato in quel momento nella zona: l’avvertimento al tritolo era indirizzato al figlio del militare, nuovo fidanzato dell’ex ragazza di uno degli indagati.

Alla festa

Lo stesso giovane, figlio del poliziotto, era stato fermato durante la festa del patrono di Vallermosa: «Ora andiamo a prendere il “ferro”», alludendo evidentemente a una pistola, gli aveva detto uno sconosciuto che poi è risultato essere Yasser Badaoui. C’è anche un’altra ragazza contesa al centro di questa vicenda, amica della fidanzata del figlio del poliziotto, in questo caso tempestata di messaggi via telefonino da Mattia Coppo: «Vi tolgo io la vita, vi faccio saltare tutto il paese». Messaggi scritti, secondo le testimonianze, dopo aver visto su Instagram le foto della ragazza insieme a un amico. Poi una serie di messaggi vocali, sempre inviati da Coppo: «Vi faccio vedere io, vi sembrerà di essere dentro la terza guerra mondiale, non mi conoscete ancora». E ancora: «Ti faccio dormire bene io stasera».

L’inchiesta

Il 28 maggio gli interrogatori di garanzia. Alessio Melis, Mattia Coppo e Yasser Badaoui (difesi dagli avvocati Pierluigi Concas, Herika Dessì e Ignazio Ballai) sono accusati di danneggiamento aggravato, fabbricazione o detenzione di materiale esplodente, violenza o minaccia a pubblico ufficiale aggravata (scritte in un muro contro il comandante dei carabinieri di Vallermosa che doveva notificare degli atti giudiziari), minacce e diffamazione aggravate.

Melis si trova da qualche giorno in carcere per un’altra vicenda (possesso di droga ai fini di spaccio): a Villaspeciosa è stato smascherato dagli inquirenti perché aveva preso un’auto con la formula del noleggio a lungo termine, utilitaria utilizzata per l’attentato dinamitardo a Vallermosa come provato dalle immagini della videosorveglianza e dal navigatore satellitare in dotazione al veicolo. (red. pro.)

