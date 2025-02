Adesivi e canzoni contro le buche stradali 

Non solo proteste. L’emergenza per le strade dissestate si combatte anche con l’ironia, tra adesivi e canzoni dissacranti. Da qualche giorno, infatti, in città è scoppiata la moda di attaccare uno sticker sul retro del proprio veicolo, come monito per gli automobilisti in coda. Un cerchio bianco, una vettura che sbanda, e la scritta “Non sono ubriaco... schivo le buche di Monserrato”. È l’iniziativa portata avanti dagli amministratori della pagina social “La voce di Monserrato”. Duecento gli adesivi già distribuiti, ma nelle prossime settimane, vista la grande richiesta, ne arriveranno degli altri. Da ieri, poi, ha cominciato a spopolare anche una canzone parodia, pubblicata su YouTube, che ironizza sulla questione strade: «Tra sospensioni che urlano al vento, ogni curva è un nuovo tormento». “Monserrato sbandato” è il titolo del video che in poche ore ha già ottenuto migliaia di visualizzazioni e centinaia di condivisioni.

