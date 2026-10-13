Adescò una dodicenne sul web: condannato 

Per oltre un anno avrebbe agganciato una ragazzina su internet e su WhatsApp, nascondendo la propria età e chiedendole foto senza vestiti. Per questo il Tribunale di Cagliari, con sentenza del giudice monocratico Federico Loche, ha condannato a un anno di reclusione (con pena sospesa) Matteo Peruzzo, 38 anni, originario di Montebelluna, in provincia di Treviso. Il rapporto a distanza sarebbe andato avanti sino a quando la ragazzina non ha compiuto 14 anni, poi sarebbe stato scoperto dalla famiglia che ha presentato la querela.

La vicenda

Il processo è nato da un decreto di citazione diretta a giudizio firmato dal pubblico ministero Daniele Caria al termine dell’inchiesta. Il magistrato ha contestato all’uomo il reato di «adescamento di minorenni» finalizzato alla pornografia minorile e alla detenzione di materiale pornografico. Secondo l’accusa, Peruzzo avrebbe contattato la giovane quando non aveva ancora compiuto i 13 anni e sino ai 14 anni. A scoprire che la figlia era rimasta vittima di un adescamento sarebbe stata la madre, quando una mattina aveva sequestrato il telefonino della ragazzina a causa di un brutto voto a scuola: mentre teneva il cellulare con sé, la donna avrebbe visto arrivare dei messaggi con le richieste di foto. Scorrendo poi nella cronologia avrebbe scoperto quelle a sfondo sessuale, inviate in precedenza. La figlia – sentita dalla madre – le aveva detto che si trattava di un coetaneo, forse poco più grande, ma alla fine la donna, impaurita, ha fatto scattare la denuncia.

L’inchiesta

Le indagini avrebbero fatto venire alla luce che, in realtà, dall’altra parte della chat c’era un adulto che sarebbe riuscito a carpire la fiducia della minore fingendosi un coetaneo. Da qui l’imputazione e il processo che si è concluso con la condanna dell’imputato a un anno di reclusione (pena sospesa) e al risarcimento dei danni. Nel frattempo è stata assegnata una provvisionale di 10mila euro alla giovane e di 5mila euro alle altre parti civili, difese dall’avvocata Stefania Mereu. Il 38enne era invece difeso dall’avvocata Donatella Zedda. L’identità della giovane, minorenne all’epoca dei fatti, e altri elementi che potrebbero rendere riconoscibile la persona offesa non vengono resi noti dal giornale a sua tutela. Si tratta, in ogni caso, di una sentenza di primo grado che potrà essere appellata, dopo il deposito delle motivazioni.

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