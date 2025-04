Adescava minori, pensionato a giudizio 

Frasi esplicite, profferte oscene, molestie. Sono tanti gli episodi che sostanziano le accuse di corruzione, adescamento di minorenne e molestie a carico di un 69enne di Nuoro. Si è aperto in tribunale il processo che riguarda condotte avvenute dal 2018 al 2021 e che vede come parti offese quattro ragazze, allora 14 e 15enni. Le minori, tutte dell’hinterland sassarese, avrebbero ricevuto sui propri profili instagram e messenger una serie di messaggi a sfondo sessuale. Nei panni di una persona che si presentava con diversi nomi e account, l’uomo faceva avances e si mostrava nudo, intento a compiere atti sessuali. L’uomo avrebbe anche offerto ricariche del cellulare in cambio di considerazioni altrettanto esplicite da parte delle minorenni. In un caso poi il 69enne, oltre alle solite frasi, avrebbe compiuto due videochiamate riprendendosi in azione. Le indagini della polizia postale hanno individuato proprio l’anziano, o perlomeno il suo indirizzo ip. Una delle presunte vittime ha confermato le accuse in Aula. L’avvocata della difesa, Rossana Macciocu, ha sostenuto che è ancora da dimostrare la responsabilità del suo cliente per i vari reati, anche in considerazione della abilità per gestire tanti alias diversi. A maggio la prossima udienza. (e. f.)

