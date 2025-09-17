VaiOnline
Milano.
18 settembre 2025 alle 00:18

Adescata sui social, ventenne violentata: fermato un 38enne 

Milano . Dialogava sui social con quelle che, poi, sarebbero diventate le sue vittime, carpendo la loro fiducia e riuscendo a ottenere un appuntamento di persona. Il primo incontro con lui si trasformava in un incubo. Viene descritto, infatti, come un presunto violentatore seriale il 38enne arrestato per abusi sessuali, sotto la minaccia di un coltello, su una 20enne, che lo aveva conosciuto su una chat di Telegram e che lo aveva incontrato per la prima volta a San Donato Milanese, il 9 settembre scorso.

Era già stato condannato, il 17 marzo, in primo grado «per fatti analoghi commessi nel 2023 e con le stesse modalità», si legge nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 10 settembre la 20enne ha presentato la denuncia ai carabinieri di San Donato Milanese. La giovane ha raccontato di averlo conosciuto su Telegram a luglio. L’incontro, la violenza sull’auto di lui, finché lei è liberarsi, ad aprire la macchina, a scendere e a realizzare un video, mentre lui fuggiva, riprendendo la targa. In breve, dopo la denuncia, gli investigatori sono arrivati ad identificare l’aggressore.

A Torino l’altro fatto di cronaca che ha coinvolto una ventenne, scomparsa da due giorni. Ieri Sofia Napolitano, studentessa, è riapparsa con un video diffuso sui social. «Voglio dire che sto bene, sono tranquilla e non mi sta succedendo niente». Nel filmato la giovane spiega di trovarsi con il fidanzato: «Ci conosciamo da più di un anno, non da pochi mesi. Purtroppo la mia famiglia non ha mai visto di buon occhio questa unione».

