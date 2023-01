Adescamenti online: bimba di otto anni tra le vittime sarde 

Particolare attenzione è stata rivolta ai fenomeni del revenge porn, con 244 casi trattati (di cui 34 a danno di minori) e 71 persone denunciate e delle truffe romantiche, con 442 casi trattati (di cui 4 in danno di minori) e 103 persone denunciate, spesso sommersi in quanto caratterizzati da un forte coinvolgimento emotivo che induce la vittima a non denunciare. Sono stati 15 i casi di Codice Rosso che hanno visto la Polizia postale impegnata attivamente nel contrasto dei reati contro la persona commessi attraverso la rete.

Due gli episodi evidenziati nel resoconto della Polizia postale e del Centro operativo per la sicurezza cibernetica Sardegna. L’arresto a Cagliari di un 29enne finito nei guai per detenzione di materiale pedopornografico caricato su un noto social molto in voga fra i giovanissimi. Poi il coinvolgimento di una piccola di 8 anni adescata sulla chat di un gioco online, “Among Us”. La bambina era stata convinta a inviare foto e video mentre praticava l’autoerotismo a un sedicente ventunenne della zona di Milano che a sua volta le inviava immagini che lo ritraevano nudo. Le attività di indagine erano partire dalla stazione dei carabinieri di Sassari, dove si era recata la madre della minore che, nell’occasione, ha consegnato un biglietto manoscritto dalla figlia, nel quale la bambina ha annotato un numero, giudicato dai militari dell’Arma, un seriale telefonico. Riferimenti ed incroci investigativi hanno permesso di individuare il responsabile in un minore residente in provincia di Latina.

Occhi puntati sulla rete per sconfiggere la pedopornografia online, tra i reati più odiosi e maggiormente indagati dal Cosc Sardegna, il centro operativo per la sicurezza cibernetica, e dalla Polizia postale. I dati diffusi ieri raccontano di episodi allarmanti e in crescita nell’Isola. Dai 42 trattati nel 2021, quelli del 2022 sono stati quarantaquattro e riguardano anche vittime di età inferiore ai 18 anni. In crescita anche il numero degli indagati: 43. Sedici in più dell’anno precedente.

I minori

Vigilanza

Altri

Diffusa in Sardegna la cosiddetta “truffa Atm”: conti saccheggiati a distanza con operazioni al bancomat. Salgono anche i casi di reato contro la persona. Stalking, diffamazione online, minacce, revenge porn, molestie, illecito trattamento dei dati: 212 i casi trattati con 62 persone indagate. In crescita gli attacchi cyber a istituzioni, aziende e privati: 273 casi contro i 64 dell'anno precedente con un più 326 per cento e 19 persone indagate. Per gli attacchi e le truffe cyber finanziarie sul territorio regionale sono state identificate e indagate 49 persone (+81 per cento rispetto al 2021), mentre gli euro sottratti sono stati 38.678.134 (+16%).Visionati 25.696 siti, di cui 2.622 inseriti in black list e oscurati perché presentavano contenuti pedopornografici.

I timori

Preoccupa l’incremento delle vittime di età inferiore ai nove anni. Social network e videogiochi online sono un elemento ricorrente di contatto tra minori e adulti e più frequentemente teatro delle interazioni nocive. In leggera flessione anche i casi di cyberbullismo. Nel 2022 sono stati trattati 323 casi. Erano stati 458 quelli indagati dalla Polizia postale nel 2021.

