Adescamenti online: bambini a rischio 

Non solo pedopornografia. Il web nasconde insidie molto pericolose soprattutto per i minorenni. E i numeri resi noti dalla Polizia Postale raccontano di un’emergenza in crescita perché le estorsioni sessuali sono in aumento mentre gli adescamenti, nonostante siano in leggero calo, coinvolgono sempre più vittime piccole, arrivando soprattutto alla fascia d’età tra i 10 e i 13 anni. Le denunce per reati legati alle pedopornografia crescono: in Sardegna si è passati dalle 27 del 2021 alle 51 dell’anno scorso. E le persone arrestate sono state tre.

La situazione

La fotografia è stata scattata dalla Polizia Postale in occasione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia che ricorre oggi. Predisposto un dossier con tutte le informazioni sui principali e più attuali fenomeni, le azioni di contrasto, lo stato delle partnership col settore privato, oltre alle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione per gli utenti, con una serie di consigli non solo per i ragazzi ma anche per i genitori spesso “distratti” davanti a un fenomeno sempre più invasivo.

Le indagini

La situazione nell’Isola non si discosta dal resto dell’Italia. Gli esperti della Polizia Postale, nel 2023, sono riusciti a controllare 1.296 spazi virtuali di cui 36 inseriti nella blacklist. Le persone denunciate sono state 51, quelle arrestate 3. Nel resto della Penisola, i numeri complessivi parlano di 28.355 siti monitorati con attenzione dagli specialisti della Postale, di cui quasi 2.800 inseriti tra quelli che contengono rappresentazioni di sfruttamento sessuale di minori. Oltre 1.100 le persone denunciate per aver scaricato, condiviso e scambiato foto e video di abuso sessuale ai danni di minori. Purtroppo sono sempre di più le vittime di estorsioni sessuali.

Il contrasto

Il fenomeno dell’adescamento online, secondo i dati della Polizia Postale, è in lieve calo ma chi finisce nel mirino degli orchi sono sempre più i bambini della fascia d’età dai 10 ai 13 anni. Per questo prevenzione, comunicazione e informazione sono fondamentali. E gli agenti della Postale sono in campo con numerosi progetti e iniziative, in collaborazione con molte istituzioni ed enti. «Un’attività quotidiana», evidenziano dagli uffici della Polizia di Stato, «per diffondere la cultura della sicurezza digitale e arginare le continue sfide che nel mondo virtuale si rinnovano e intensificano, anche attraverso il portale ufficiale commissariatodips.it con tutte le informazioni sui pericoli del Web.

L’ultimo caso

A Cagliari, lo scorso gennaio, c’è stato l’ultimo arresto: un giovane ha inviato foto e video di natura sessuale a tre ragazzine attraverso le chat dei social network, chiedendo poi degli incontri dal vivo per fortuna non avvenuti. Il tutto al termine di adescamenti. Alla fine è scattato il fermo e la perquisizione da parte della Polizia Postale. Il mostro infatti si nasconde dietro uno schermo, agisce nell’ombra e studia con attenzione il modo per far finire nella sua rete informatica le giovanissime vittime.

