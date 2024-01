Adesca ragazzine online: in manette 

Foto e video di natura sessuale inviate a tre ragazzine attraverso le chat dei social network e richieste di incontri dal vivo. Appuntamenti per fortuna che non si sono mai concretizzati. Le azioni di un giovane residente nell’hinterland cagliaritano sono state scoperte dagli agenti della Polizia Postale: partendo dagli adescamenti, gli investigatori si sono presentati nella sua abitazione e durante la perquisizione hanno recuperato un’ingente quantità di video e immagini di natura pedopornografica. È così scattato l’arresto e dopo l’interrogatorio di garanzia, il giudice ha disposto la custodia cautelare ai domiciliari. Una vicenda delicata per la presenza di tre vittime minorenni e perché l’indagato soffrirebbe di alcune patologie. Per questo il giornale non pubblica il nome, né il Comune di residenza del giovane.

L’inizio delle indagini

Tutto nasce, secondo la ricostruzione degli investigatori della Polizia Postale , sotto il coordinamento del dirigente Francesco Greco, da una denuncia di una donna, una conoscente – ma non parente – dell’indagato. Sospettando qualcosa, e anzi probabilmente avendo proprio scoperto la seconda vita social dell’uomo, si è presentata agli agenti facendo iniziare le indagini del personale del Centro operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Cagliari, sotto il coordinamento del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online.

I profili

Usando i social network, secondo la ricostruzione degli inquirenti, ha raggiunto tre ragazzine minorenni, tutte cagliaritane. Nelle chat erano presenti foto e video definito dagli investigatori «dal contenuto sessualmente esplicito». La Procura ha dato il via libera per una perquisizione domiciliare e informatica. E gli agenti al termine dei lunghi accertamenti su pc e supporti informatici dell’indagato, hanno trovato – e sequestrato – un’ingente quantità di file di natura pedopornografica. Il pm ha disposto l’arresto in flagranza di reato. Dalle chat con le potenziali vittime sono emerse anche le richieste di incontri dal vivo dopo aver ricevuto dalle stesse ragazze delle immagini e dei video intime.

Il traffico

Tra i file sequestrati ci sono anche video di abusi subambini molto piccoli. L’indagato avrebbe dei problemi e oltre al procedimento penale sarebbe necessario anche un percorso di assistenza e recupero. Spesso, dalle esperienze investigative della Polizia Postale, è saltato fuori che i cosiddetti “orchi” sono stati a loro volta vittime di abusi quando erano piccoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA