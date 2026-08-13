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Narcao
14 agosto 2026 alle 00:12

Adempimento spontaneo dell’Imu 

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Per favorire l'adempimento spontaneo dell'Imu, relativo alle annualità dal 2022 al 2025, il Comune di Narcao si mette a disposizione dei contribuenti.

«L'iniziativa del Servizio finanziario - spiega il sindaco Antonello Cani - rappresenta un vero e proprio unicum: il Comune, anziché limitarsi a controllare e sanzionare, si mette a disposizione dei contribuenti per aiutarli a verificare la propria posizione e a regolarizzarla spontaneamente».

La scadenza indicata nell'avviso è il 15 settembre. «Crediamo nel rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini - conclude il sindaco - chi ha commesso un errore o un'omissione può mettersi in regola con serenità. Non è un condono: è collaborazione. E i nostri uffici sono a disposizione per accompagnare ogni contribuente in questo percorso. Ringraziamo la dottoressa Valeria Caddeo, responsabile dell'Imu, e tutto il Servizio finanziario comunale».

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