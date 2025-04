Adeguamento delle retribuzioni, c’è il via libera 

«Abbiamo raggiunto un traguardo importante, ma soprattutto si è compiuto un atto di giustizia: non era accettabile che i medici del Brotzu guadagnassero 10mila euro in meno all’anno rispetto ai colleghi delle altre Aziende sanitarie. Soprattutto in un momento in cui l’ospedale è in forte sofferenza, perché si sobbarca le urgenze (e spesso non soltanto quelle) di tutta la Sardegna, con un’occupazione del 120% e una pianta organica al 70%».

Luigi Mascia, segretario regionale del sindacato di camici bianchi Cimo, esprime soddisfazione a nome di tutti i colleghi che hanno portato avanti la lunga battaglia della «perequazione» delle retribuzioni, per l’Arnas, ma anche per l’Aou di Cagliari, sia per la dirigenza che per tutto il personale.

Una battaglia che ha visto gli operatori in agitazione per mesi, e che a novembre scorso ha visto un primo risultato, con un provvedimento disposto dall’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi per l’adeguamento del trattamento economico accessorio.

«Ora finalmente è stata firmata la determina dell’assessorato che stanzia i fondi per gli anni 2023 e 2024, e li ripartisce tra le Aziende. Poi, di anno in anno, ci saranno gli stanziamenti».

Le risorse per il 2023 – per dirigenza, comparto e amministrativi – vanno anche alla Asl 8, all’Aou di Sassari, all’Ares e all’Areus. In tutto, sono 10 milioni di euro.

Per il 2024 – 25 milioni di euro – all’Arnas, alla Asl di Cagliari e all’Aou di Sassari.

