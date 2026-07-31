Adeguamento del Puc al Ppr, ok all’incarico  

Nuova tappa verso la nuova pianificazione urbanistica. È stato sottoscritto ieri il contratto per progettare l’adeguamento del Puc al Piano paesaggistico regionale: ad aggiudicarsi l’incarico, al termine di una gara europea, è stata la società bolognese MATE.

«Una società che opera da tempo sul territorio sardo con importanti progetti urbanistici e architettonici - spiega l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini -. A Quartu affiancherà gli uffici comunali in un percorso che finalmente doterà il territorio di un Piano adeguato alle esigenze attuali ma anche in una prospettiva di adattamento a quelle future e, in particolare, alla creazione di un nuovo modello urbano all’altezza di quella che è la terza città della Sardegna e la seconda della Città metropolitana, all’interno della quale sarà indispensabile sviluppare tutte le possibili sinergie». Si parte con la fase del riordino del lavoro realizzato, poi spazio alla consultazione di cittadini e stakeholders.

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