Adeguamenti di bilancio approvati dal Consiglio 

Alcune importanti variazioni di bilancio, sono state approvate nei giorni scorsi dal Consiglio comunale di Calasetta. I provvedimenti adottati consentiranno una serie di interventi che si preannunciano fondamentali e che sono stati elencati dal sindaco Antonello Puggioni. «In particolar modo - ha detto - tra i provvedimenti approvati anche la possibilità per il Macc, museo d’arte contemporanea, di presentare un progetto d’adeguamento della struttura con l’abbattimento delle barriere architettoniche, la predisposizione e l’inserimento di un ascensore per permettere l’accesso al piano superiore». Belvedere Granara e via delle Rondini, a breve, riceveranno gli interventi mirati a recuperare la fruibilità di un tempo. «A breve saranno pubblicati i bandi per l’esecuzione - ha precisato Puggioni - inoltre abbiamo stanziato le risorse per i festeggiamenti civili della festa del patrono San Maurizio, in corso in questo fine settimana. Sottolineo la partecipazione alla processione dei delegati dei sindaci di Genova e di Arenzano, comunità sorelle di Calasetta che ci onorano con la loro presenza. Come da tradizione ci saranno anche gli ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro”. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA