Basket Nba.
12 marzo 2026 alle 00:32

Adebayo: 83 punti da leggenda 

Con 83 punti realizzati, Bam Adebayo è stato il protagonista della partita terminata con il secondo punteggio più alto nella storia della NBA: i Miami Heat hanno sconfitto 150-129 i Washington Wizards. La straordinaria prestazione di Adebayo ha superato gli 81 punti segnati dal compianto Kobe Bryant per i Los Angeles Lakers contro Toronto nel 2006 ed è seconda solo alla leggendaria prestazione da 100 punti di Wilt Chamberlain con i Philadelphia Warriors contro i New York Knicks nel 1962. Il centro 28enne ha segnato 43 punti prima dell'intervallo, superando già il suo record personale di 41 stabilito nel 2021 contro i Brooklyn Nets. Con 36 tiri liberi a segno su 43, ha stabilito due nuovi record della lega. Altri due tiri liberi hanno portato il suo totale a 83 punti a poco più di un minuto dalla fine.

Nel settembre scorso, Aja Wilson, la stella delle Las Vegas Aces si era confermata per la quarta volta miglior giocatrice della lega americana e a consegnargli il premio sul campo d'allenamento di Las Vegas era stato proprio il collega (e fidanzato) Bam Adebayo.

