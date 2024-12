Si chiama “Decoriamo Gonnoscodina” l’ultima iniziativa della Pro Loco, in collaborazione con il Comune. In vista delle festività i cittadini avranno la possibilità di abbellire il paese a tema di Natale. Per poter partecipare al concorso, gli interessati dovranno compilare il modulo entro venerdì 20. La richiesta si potrà consegnare a un componente del direttivo della Pro Loco o nella cassetta delle lettere della sede dell’associazione. ( g. pa. )

