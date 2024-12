Addobbi natalizi in grande stile 

Villamassargia è immersa nella piena atmosfera natalizia: venerdì, nella festicciola con il personaggio de “Il Grinch”, è stato acceso il grande albero di Natale in piazza Pilar, un abete adagiato sulla facciata del Municipio. Già nei giorni scorsi luci sfavillanti, ghirlande luminose, renne e archi beneauguranti sono comparsi nella rotatoria Emanuela Loi, nella scalinata Santa Croce, nelle vie Sicilia e Iglesias, nella rotatoria e nella piazza di via Dello Sport, in piazza Pilar e nei cosiddetti “angoli da selfie” come la panchina di via Cavallera, le scalette San Pietro e le piazze Puglisi e Spano.

Curati dagli assessori Francesco Mameli e Stefano Osanna, gli allestimenti saranno completati nella prossima settimana con gli addobbi nelle facciate delle chiese del Pilar e della Madonna della Neve ed i punti luce in via Stazione. «Per la comunità – dichiara la sindaca Debora Porrà – gli allestimenti natalizi sono importanti tanto quanto un’opera pubblica».