Addizionale Irpef e rifiuti, il Comune raddoppia l’incasso  

Tra addizionale comunale all’Irpef e la tassa sui rifiuti gli oristanesi spenderanno mediamente circa duecento euro in più all’anno. La prima toccherà i pensionati e i lavoratori pubblici e privati, e quindi l’88 per cento dei contribuenti, mentre quella sui rifiuti interesserà tutte le famiglie con costi differenziati a seconda dei metri quadrati di abitazione e del numero dei componenti. C’è che spenderà di più e chi meno ma alla fine dei conti tutti spenderanno di più.

Imposta sul reddito

La certezza che sta già segnando la borsa degli oristanesi è l’addizionale all’Irpef e non ci sarà bonus regionale o comunale che potrà annullarla o anche ridurla. Può cambiarla solo il Consiglio comunale che l’aveva varata meno di un anno fa ma ben difficilmente lo farà.

Se fino al 2022 il Comune incassava un milione e mezzo e quest’anno ne incasserà tre milioni e 200mila significa che i 10.829 dipendenti e gli 8.200 pensionati (insieme sommano un reddito di 375 milioni sul complessivo di 426 milioni) si troveranno in busta paga mediamente 100 euro in più all’anno di trattenute destinate al Comune.

Le aliquote

Ovviamente più alta è la pensione o lo stipendio e più alta sarà la trattenuta calcolata sulla base degli scaglioni di reddito: fino a 15mila euro 0,60 per cento, da 15.001 a 28mila 0,72%, da 28.010 a 50mila 0,76% e oltre i 50mila l’aliquota arriva a 0,80%.

«L’addizionale Irpef è stata una delle scelte più difficili di questi anni di amministrazione, ma era un dovere per lasciare in ordine i conti del Comune e consentire a chi amministrerà la città nei prossimi anni di farlo serenamente», sottolinea il “padre” della riforma Angelo Angioi.

«Conti in ordine»

Sarà così? «I nostri conti sono in ordine. La riforma dell’addizionale, oltre a un obbligo di giustizia fiscale visto che esonera chi ha un reddito inferiore ai diecimila euro all’anno e incide di più su chi incassa di più, si è resa necessaria per compensare i maggiori costi, dell’energia elettrica in particolare», aggiunge il primo cittadino Massimiliano Sanna.

Rifiuti d’oro

L’aumento del costo dell’energia è scontato (lo ha ricordato al Comune il Consorzio industriale che gestisce lo smaltimento) e quindi scontato è anche l’aumento della tassa sui rifiuti che inciderà su tutte le famiglie, di meno su quelle numerose.

Anche qui il passaggio è stretto: il costo del servizio dovrà essere interamente coperto dagli utenti, cioè dalle famiglie. Nel 2022 il costo ha superato i cinque milioni quindi a conti fatti mediamente ogni famiglia di due persone con una casa sui 150 metri quadrati da 350 euro passerà a 420.

Tutte comunque pagheranno di più, a meno che non intervenga la Regione con un contributo per le maggiori spese per l’energia elettrica. Il Consorzio, che mesi fa aveva presentato la richiesta, precisa: nessuna notizia, finora. A conti fatti questi due balzelli tireranno circa il 20 per cento dalle buste paghe, dalle pensioni e dalle famiglie. In aggiunta agli altri rincari, purtroppo.

