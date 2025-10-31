Addis lascia il gruppo di maggioranza 

Fibrillazioni in Consiglio comunale: Marco Addis lascia la maggioranza e si dichiara «indipendente». Un passo che segna l’allontanamento definitivo dal gruppo “Uniti per Isili” nelle cui fila è stato eletto nell’ottobre del 2021.

Già qualche anno fa Addis aveva fatto la scelta di non ricoprire più la carica di assessore. Qualche voce su possibili dissapori tra lui e la maggioranza erano circolate allora ma non c’era stata nessuna conferma né da parte sua né da parte del sindaco Luca Pilia. Oggi questo rumoreggiare pare aver avuto conferma nel gesto di Addis che ha letto le sue dimissioni in occasione dell’ultimo consiglio comunale di qualche giorno fa adducendo quale causa di questa decisione «la distanza venutasi a creare tra il programma di mandato e la concreata azione politica attuata».

Le divergenze appaiono profonde ma Addis ha preferito non aggiungere altro rispetto al documento letto davanti al Consiglio riunito. Chiaro però l’attacco al modo di amministrare dell’attuale maggioranza: «C’è un’incompatibilità totale», ha detto Addis, «tra un’idea di politica costruttiva, impegnata e seria e la totale incapacità di di una visione responsabile e lungimirante, ridotta alla costante attenzione ad interessi particolari e limitati». Secondo il consigliere dunque la maggioranza pare non essere più in grado di realizzare i fini collettivi, il bene comune.

«Quando si amministra», replica il sindaco Pilia, «le argomentazioni e il confronto politico devono essere sempre alla base di qualsiasi scelta o decisione. Apprendiamo con rammarico le dimissioni del consigliere Addis e ci auguriamo che in futuro, l'intero Consiglio comunale possa proseguire fino alla fine della legislatura, avendo come unico obiettivo il bene della nostra comunità».

Le dimissioni di Addis pare non abbiano colto di sorpresa il gruppo di minoranza “Impegno per Isili”, convinto che il malessere sia di più ampia portata e possa portare alle dimissioni di altri consiglieri e assessori. «Si notano», hanno detto Marco Atzori, Antonello Corona e Salvatore Pala, «delle difficoltà e questa situazione si sta ripercuotendo sul funzionamento della macchina comunale». Cambia dunque fisionomia il consiglio comunale oltre alla maggioranza e i due gruppi di minoranza, da ora ci sarà anche un consigliere indipendente. (s. g.)

