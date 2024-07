Addis guida la conferenza dei sindaci: «Sulla sanità confronto con la Regione» 

Passaggio di consegne nella Conferenza socio sanitaria dei sindaci galluresi: il primo cittadino di Arzachena, Roberto Ragnedda, cede il testimone della presidenza al collega di Tempio, Giannetto Addis, eletto ieri all'unanimità, insieme al vicepresidente, il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai. «È un incarico per il quale non smaniavo perché carico di responsabilità e lavoro che si somma alle incombenze che i sindaci hanno in una situazione di grande emergenza sanitaria», ha detto il neo eletto, auspicando una ripartenza con un rapporto più proficuo con i vertici della Asl. «L'atto aziendale lamenta ancora notevole ritardi e questo è sempre stato l'oggetto delle nostre rivendicazioni nei confronti del direttore generale», ha aggiunto Addis: «Avvieremo immediatamente un confronto con la Regione per rappresentare le peculiarità del nostro territorio che, oltretutto, d'estate ha un'invasione di turisti a cui bisogna garantire risposte e servizi». (t.c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA