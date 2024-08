«Addio Ziu Lai, ti saremo per sempre grati» 

«Antonello vive». Lo ha dichiarato monsignor Ottavio Utzeri, che ne ha officiato le esequie, lo hanno ripetuto in tanti alla fine della messa. Si è riunita una folla imponente nella chiesa di Sant’Elia per onorare la memoria di Antonello Lai, scomparso giovedì a 68 anni dopo dieci giorni di ricovero al Brotzu in seguito a un problema cardiaco.

Una celebrazione caratterizzata da emozione, trasporto e soprattutto gratitudine. Spesso definito il giornalista degli ultimi, “Ziu Lai” ha dedicato la sua vita al dare voce ai più bisognosi, come persone sfrattate o che vivono in condizioni di degrado, con i suoi reportage e il programma “Zona Franca”, su Tcs.

Sindaco e governatrice

Le sue condizioni erano apparse inizialmente in miglioramento, per poi aggravarsi irrimediabilmente. A dimostrazione del segno lasciato dal suo lavoro, al funerale di ieri mattina si sono presentate centinaia di persone, sia chi gli era vicino, a cominciare dalla famiglia e dagli amici, sia chi ne rispettava profondamente l’operato e i valori, pur senza conoscerlo. Tra i banchi gremiti anche la presidente della Regione Alessandra Todde e il sindaco Massimo Zedda.

Quando verso le 11,15 è arrivato il feretro la parrocchia era già piena, ma c’è anche chi ha aspettato l'arrivo della bara fuori, sotto il sole, per poi accompagnarla verso l'altare per l'ultimo saluto. Chi non ha trovato posto a sedere si è sistemato in piedi ai lati della navata, ma non tutti sono riusciti ad accedere alla chiesa, tanto è stato l’afflusso, dovendosi accontentare di ascoltare la cerimonia fuori dall’ingresso.

«Esprimiamo gratitudine per Antonello per tutto ciò che è stato capace di seminare in vita», sono le parole con cui il sacerdote ha cominciato la celebrazione, in un clima di forte commozione e rispetto. «Il suo approccio alla vita è sempre stato quello di schierarsi al servizio della comunità e delle persone più deboli. Ha sempre corso da una parte all’altra per soccorrere chi aveva bisogno», ha poi dichiarato durante una toccante omelia in cui ha ricordato le qualità umane e lavorative del giornalista. «Ha messo al servizio del bene comune le sue doti di giornalista vero, mai inchiodato dalle ideologie ma schierato dalla parte della ricerca della verità, preciso nel cogliere le contraddizioni della vita quotidiana presenti nella nostra società. Mai ha anteposto il proprio interesse a quello degli altri». Per lui, adesso, «si spalancano le porte per vivere nell’eternità di Dio».

Gli applausi e i grazie

Al termine della liturgia in molti, tra le lacrime, si sono avvicinati a toccare la bara e salutare così il giornalista dei senza voce. L’uscita del feretro dalla chiesa è stata poi accompagnata da una lunga serie di applausi e ringraziamenti. «Sei un grande Antonello, rimarrai sempre nei nostri cuori», hanno gridato i presenti per rendere omaggio un’ultima volta a chi in vita ha dato tanto per gli altri e ha ricevuto ieri indietro tutto l’affetto di chi ha partecipato al funerale. Sulla bara è stata adagiata la canotta dei “Quattro Mori”, la società di basket di cui Lai era stato prima giocatore e poi presidente.

