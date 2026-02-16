Addio Zelinda, la centenaria 

Tortolì perde la sua centenaria Zelinda Carta. Si è spenta domenica, serenamente e circondata dall'affetto della sua amatissima grande famiglia. "Zia" Zelinda aveva compiuto 100 anni lo scorso 10 giugno. Un traguardo celebrato con una festicciola alla quale avevano preso parte oltre parenti e amici anche il sindaco Marcello Ladu, e la sindaca di Sadali, Barbara Laconi, paese d'origine della centenaria. Vedova del suo amatissimo marito Francesco Ghiani, ha avuto tre figli, dieci nipoti e 12 pronipoti. Matriarca e punto di riferimento per l’intera famiglia, è stata per tutti un esempio di dedizione e forza. Nella sua lunga vita ha lavorato nei campi e si è dedicata con instancabile cura alla famiglia. A chi le chiedeva il segreto della sua longevità, rispondeva con semplicità: lavorare e mantenersi sempre attiva. Centinaia i messaggi di cordoglio inviati alla famiglia. In tanti hanno voluto dirle addio ieri nella chiesa di Sant’Andrea.

RIPRODUZIONE RISERVATA