Addio Wellander,  gli Abba perdono il loro chitarrista 

Si è addormentato per sempre nel giorno del Venerdì Santo, all'età di 70 anni, dopo aver lottato contro il cancro. È morto Lasse Wellander, storico chitarrista degli Abba. All'annuncio della famiglia sui social fa eco l'addio della leggendaria band svedese che lo ricorda come «un caro amico, un ragazzo divertente e un chitarrista eccezionale», si legge in un post firmato da Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad e Benny Andersson.

«L'importanza del suo contributo creativo in studio di registrazione così come il suo solido lavoro di chitarrista sul palco è stata immensa», è l'omaggio della band, all'attivo 400 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e successi senza tempo come “Mamma Mia” o il singolo di debutto “Waterloo”. Nato nel 1952, Wellander ha esordito con gli Abba nel 1974 per diventare poi il chitarrista principale del gruppo con cui ha condiviso le tournée nel 1975, 1977, 1979 e 1980, gli anni in cui gli Abba hanno raggiunto la popolarità mondiale. Anche dopo lo scioglimento della band, nel 1982, ha continuato a lavorare con Benny e Bjorn. Ha suonato in numerosi album, tra cui il concept album “Chess”, i due album “Gemini” e le colonne sonore dei film “Mamma Mia” e “Mamma Mia! Here We Go Again” ed è tornato a collaborare in “Voyage”, l’album della reunion nel 2021.

