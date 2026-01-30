VaiOnline
Perdasdefogu.
31 gennaio 2026 alle 00:33

Addio Vittorio Lai, Nonno Pistola è già una leggenda 

Il 12 febbraio avrebbe celebrato il suo compleanno numero 104, il terzo senza Maria. Vittorio Lai si è spento nella terra della sua amata, con cui ha diviso ottant’anni di vita insieme. Un amore infinito, cominciato con uno scivolone nel fango davanti alla sua casa. Correva l’anno 1944, inverno di guerra. Vittorio è un militare inviato a Messina. A casa Arcolacci Cupido gli tende un agguato di prim’ordine. In sei mesi il colpo di fulmine diventa anello nel nome di Dio. E pensare che Maria monachella doveva andare. Ma nulla può la vocazione di fronte a questo simpatico foghesino che negli anni si sarebbe guadagnato fama internazionale. Ma andiamo con ordine. Tra i due diversi isolani l’amore porta subito frutti. Saranno alla fine otto figli. Maria e Vittorio possono vantare un palmares di tutto rispetto: diciotto nipoti, bisnonni di venti ragazzi e ragazze, trisnonni di quattro bambini. La leggenda di Nonno Pistola comincia a colpi di record, per longevità e leggendaria carriera venatoria. Ma Vittorio era anche un abile artigiano e molto di più. Sorrideva ai fotografi di mezzo mondo, perfino a quel burbero di Oliviero Toscani, che lo immortala tra i protagonisti del record per la più alta concentrazione di centenari. Ma il suo segreto era Maria, dolce e paziente lei, spumeggiante lui. Una coppia senza tempo. Perché l’amore, quello vero, non muore mai. (si. l.)

