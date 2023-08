Addio Victorino, eroe in patria incompreso da noi 

El futbol no tiene lógica . Waldemar Victorino non era nato per caso (71 anni fa) nel Paese di Eduardo Galeano e Victor Hugo Morales. Certe cose i sudamericani le respirano da bambini e il fatalismo con cui vivono la vita (e quindi il calcio) si incastra bene nella sua vicenda, che ieri la morte, in seguito al tentativo di suicidarsi con una pistola, ha reso malinconica in modo definitivo. Aveva ragione El pescador , non c’è logica nel calcio. Oggi anche Cagliari piange il più famoso sconosciuto che abbia mai vestito la maglia rossoblù. Perché è evidente che di quel trentunenne al quale gli almanacchi attribuiscono 17 (…) presenze e due reti, non abbiamo mai saputo e capito granché. Lo ha reso celebre il fatto di essere il primo straniero del Cagliari e il primo uruguayano in Serie A dopo la riapertura delle frontiere, non certo i gol fatti. Fu paracadutato assieme a Uribe (altro fenomeno non “traducibile” in italiano) in una squadra a fine ciclo, che Giagnoni non riuscì a salvare, nonostante avesse raggiungo una quota di solito sufficiente a farlo, e che Mazzone affondò ad Ascoli. Ma Victorino a quel punto era da tempo “ai margini del progetto”, come si direbbe oggi. Già, ma oggi lui non farebbe notizia, in mezzo a vagonate di bidoni arrivati al suono della grancassa. Ebbe la colpa di essere il primo, vero fallimento di quell’infornata di stranieri e fu denigrato (“pescador di stelle”) da gente che non aveva idea di chi fosse davvero Waldemar Victorino.

L’Uruguay piange un eroe e lui lo fu. Per il Tricolor e per la Celeste . Fu l’uomo delle finali: con il suo amatissimo Nacional segnò di testa la rete della vittoria nella Copa Libertadores del 1980, poi inchiodò il Nottingham Forest di Brian Clough (“Il maledetto United”) e Trevor Francis a Tokyo, nell’Intercontinentale. Su un cross basso, stoppò a seguire, anticipando il mastino inglese, poi fece un saltello sul piede d’appoggio e fulminò Peter Shilton sotto la traversa: parve un dio del calcio che colpì la fantasia di Yōichi Takahashi. Il disegnatore creò per lui un personaggio nella serie Holly e Benji. Poi, nel 1981, con l’Uruguay impegnato nella lotta per la democrazia, rese felice gli ottantamila del Centenario mandando al tappeto il Brasile, nella Coppa d’Oro dei Campioni Mondiali. Un gol alla Paolo Rossi, accanto al quale ora può sorridere nel paradiso degli eroi del futbol .

