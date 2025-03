«Addio Versace» Donatella e l’eredità del fratello Gianni 

Non è un addio, ma segna comunque la fine di un'epoca: dal primo aprile non sarà più un Versace il direttore creativo della maison della Medusa, oggi controllata da Capri Holdings. Donatella lascerà il posto a Dario Vitale, design and image director da Miu Miu, brand del gruppo Prada. Una nomina che pare quindi confermare le voci sempre più insistenti che vorrebbero ormai imminente il passaggio della casa di moda fondata da Gianni Versace al gruppo Prada.

Le voci su un possibile cambio ai vertici della creatività del marchio, parallelamente a quelle della sua vendita, avevano iniziato a circolare da tempo, quando era emerso che il contratto della direttrice creativa era in scadenza a febbraio. Oggi la conferma: Donatella, che il prossimo 2 maggio compirà 70 anni, non abbandonerà definitivamente la maison, di cui aveva preso la guida nel 1997, dopo la morte del fratello Gianni, ma ne diventerà la chief brand ambassador. In questo nuovo ruolo, si dedicherà a sostenere le iniziative filantropiche e di beneficenza di Versace. «È stato il più grande onore della mia vita», dice, «portare avanti l'eredità di mio fratello Gianni. Lui era il vero genio, ma spero di avere un po’ del suo spirito e della sua tenacia».

