Addio Valeri, Maciste del Cagliari 

Il 2024 si porta via un altro pezzo di storia del Cagliari. A Sassari, all’età di 75 anni, è morto ieri pomeriggio Mario Valeri, ex difensore, oltre che dei rossoblù, di Sorso, Torres, Salernitana e Castelsardo.

Maciste rossoblù

Nato a Sorso nel ’49, Valeri è stato lanciato nel mondo del calcio proprio dalla squadra della Romangia. Prototipo del difensore degli anni Settanta, marcatore asfissiante e calcisticamente cattivo, tanto da essere soprannominato “Maciste”. Viene messo nel mirino dalla Fiorentina, ma nel 1970 passa alla Torres dove gioca per tre stagioni. Dopo un provino con la Lazio, con cui giocherà il Torneo Anglo-Italiano, arriva la chiamata del Cagliari. Non è più lo squadrone che ha vinto lo scudetto, ma ci sono ancora i gol di Gigi Riva a tenere i rossoblù nelle zone alte. Valeri, che di Rombo di Tuono sarà uno degli scudieri fidati, fa il suo esordio in Serie A il 7 ottobre del ’73, al Sant’Elia contro il Napoli. Entra nei minuti finali al posto di un altro sardo, Dessì, in una gara terminata 0-0 e, pian piano, riuscirà a prendersi i suoi spazi. Alla fine, collezionerà 142 presenze con la maglia rossoblù, vivendone la fase discendente, con la fine della carriera di Riva (Valeri era in panchina durante quel maledetto Cagliari-Milan) e la retrocessione. Non farà in tempo a partecipare alla promozione, visto che nel 1978 verrà ceduto alla Salernitana. Chiuderà la carriera al Castelsardo, restando uno dei difensori più forti nella storia del calcio sardo.

Che battaglie!

Alto e grosso, Valeri è stato protagonista di grandi battaglie con i bomber dell’epoca, in particolare Boninsegna e Clerici. Amatissimo dai compagni, che ieri hanno appreso della notizia della sua scomparsa nella chat degli ex rossoblù. Valeri, che era malato da tempo, si è spento nell’ospedale di Sassari. Tra i tanti messaggi di cordoglio, quelli del Cagliari e del Sorso («rimarrai per sempre un’icona della nostra comunità»), che si stringono ai suoi familiari.

RIPRODUZIONE RISERVATA