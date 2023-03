«Addio Tonino, un esempio per tutti»  

Presenti anche tanti consiglieri comunali attuali e del passato, compreso l’ex sindaco Stefano Delunas. «Tonino ha avuto una vita molto ricca, con tanti doni e tante fatiche», le parole di don Giulio Madeddu, parroco della chiesa intitolata a Santo Stefano, durante l’omelia. «E la numerosa presenza di oggi rappresenta tutti quegli spazi dove ha avuto modo di spendere la sua esistenza: gli amministratori comunali e regionali che con lui hanno condiviso l’impegno politico, la presenza dell’Unitalsi, una realtà che sin da ragazzo gli ha consentito di capire cosa voglia dire stare vicino ai malati e servirli da medico. Ci sono tanti suoi pazienti», ha aggiunto il sacerdote del quartiere, «che insieme ai figli Francesco e Pietro sono i suoi orfani, e che curava con amore come fossero suoi amici. C’è anche la comunità dei cacciatori, e tante altre realtà dove Tonino ha lasciato un segno. Perché nella sua vita ha aperto percorsi, senza mettere barriere, un esempio per tutti».

Un dolore composto, fra i banchi della chiesa di via Palestrina che a mala pena è riuscita a contenere tutti. I parenti - la moglie Rossana, insieme ai figli Pietro e Francesco, le sorelle Anna Maria e Luciana, e mamma Teresina che ha pregato a distanza - tanti amici, politici locali e regionali, e i suoi pazienti ancora increduli. Tutti hanno voluto essere presenti ieri mattina per l’ultimo saluto a Tonino Dessì, morto improvvisamente domenica scorsa a 63 anni. Consigliere comunale di lungo corso, una piccola parentesi da presidente del Consiglio, ai tempi con An e negli ultimi anni dirigente cittadino con FdI. E soprattutto storico medico di famiglia in città.

L’affetto

Nei primi banchi i parenti stretti, gli amici, e i politici. Dai compagni di partito - il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, il deputato di FdI Salvatore Deidda, l’assessore Marco Porcu, il consigliere regionale Fausto Piga, insieme all’esponente quartese del partito, Michele Pisano che per l’occasione ha indossato la fascia tricolore da sindaco. Accanto il sindaco di Quartu Graziano Milia e la presidente del Consiglio Rita Murgioni, tutti commossi davanti alla bara del medico e politico Dessì, scortata dal picchetto d’onore dei vigili.

Presenti anche tanti consiglieri comunali attuali e del passato, compreso l’ex sindaco Stefano Delunas. «Tonino ha avuto una vita molto ricca, con tanti doni e tante fatiche», le parole di don Giulio Madeddu, parroco della chiesa intitolata a Santo Stefano, durante l’omelia. «E la numerosa presenza di oggi rappresenta tutti quegli spazi dove ha avuto modo di spendere la sua esistenza: gli amministratori comunali e regionali che con lui hanno condiviso l’impegno politico, la presenza dell’Unitalsi, una realtà che sin da ragazzo gli ha consentito di capire cosa voglia dire stare vicino ai malati e servirli da medico. Ci sono tanti suoi pazienti», ha aggiunto il sacerdote del quartiere, «che insieme ai figli Francesco e Pietro sono i suoi orfani, e che curava con amore come fossero suoi amici. C’è anche la comunità dei cacciatori, e tante altre realtà dove Tonino ha lasciato un segno. Perché nella sua vita ha aperto percorsi, senza mettere barriere, un esempio per tutti».

L’applauso

Una cerimonia toccante terminata con un lungo applauso che ha accompagnato l’uscita della bara fuori dalla chiesa, prima dell’ultimo viaggio verso il cimitero. «È un arrivederci», le parole del deputato di FdI Deidda dopo il funerale, «con la promessa di non deluderti mai Tonino». Anche il consigliere comunale Michele Pisano ha voluto ricordarlo dopo la cerimonia funebre: «La tua risata era davvero come quell’acqua impetuosa citata durante la bella omelia, che si incanalava dappertutto. Sapeva arrivare ai tuoi amici, ai fratelli e pazienti, ai tuoi malati. Proveremo a continuare a farti ridere, ma soprattutto sii tu a farci divertire ancora, nei modi che non avrai difficoltà a trovare».

