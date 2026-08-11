Addio terra battuta, in via Don Fresia viene steso l’asfalto 

Sono in corso i lavori di rifacimento dell’asfalto lungo un tratto di via Don Fresia e la sistemazione di quello in via San Sebastiano.

A Villaspeciosa via Don Fresia è l’unica non asfaltata. La ditta ha iniziato gli interventi sistemando la linea di illuminazione pubblica e occupandosi poi di marciapiedi e strato di bitume. Il Comune per l’occasione aveva ottenuto dalla Regione un finanziamento di 120mila euro destinato alle opere di riqualificazione urbana. «Il nostro obiettivo è riqualificare una strada che per decenni è rimasta priva di asfalto, marciapiedi e luce», ha spiegato il sindaco Gianluca Melis: «Vogliamo continuare a sistemare zone del paese che da anni attendevano dei miglioramenti. Per esempio, via Don Fresia veniva sistemata sempre e soltanto utilizzando la terra battuta».

Nel frattempo nel paese sono stati inseriti anche nuovi dossi lungo le vie Iglesias e Della Libertà e in via Scuole è stato previsto il limite di velocità di 30 chilometri orari. «Inoltre stiamo valutando se montare un altro dosso in un’altra strada del paese», ha sottolineato ancora il primo cittadino, «e stiamo riflettendo se realizzarne di ulteriori nelle aree del centro abitato in cui il traffico veicolare non garantisce la sicurezza dei cittadini. Gli ultimi lavori eseguiti ora consentono di attraversare senza pericoli».

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