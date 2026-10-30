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Cinema.
31 ottobre 2026 alle 00:14

Addio Tendal Mann Alla Vetreria c’è ancora la sua luce 

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Si è spento martedì l’attore statunitense Tendal Jaret Mann, nella sua breve e intensa filmografia spicca una rilevante esperienza a Cagliari. Pubblichiamo il ricordo che ha di lui il regista Giovanni Coda, che lo diresse 11 anni fa.

***

Tendal Mann, giovane attore americano di Atlanta, se n’è andato a soli ventotto anni. Ho appreso della sua scomparsa dalle parole di sua madre, Sheri Mann Stewart, colme di dolore e d’amore.

Nel 2015 fu protagonista del mio film “Bullied to Death”. Arrivò a Cagliari giovanissimo, con un talento naturale e una gentilezza che conquistarono tutti noi. Ricordo la prima giornata di prove alla Vetreria: conosceva già ogni parola del copione e la pronunciava con una naturalezza disarmante, come se quelle emozioni gli appartenessero da sempre.

Nel raccontare la storia di Jamey Rodemeyer e il dolore di tanti ragazzi vittime del bullismo omofobico, Tendal seppe dare al suo personaggio una sensibilità rara, profondamente umana.

Di quelle giornate conservo il suo sorriso, la dolcezza, la capacità di ascoltare e un affetto rimasto vivo negli anni.

A Sheri, Royce, Barry e a tutti i suoi cari va un pensiero di profonda vicinanza in questo momento di dolore.

Fai buon viaggio, ragazzo. Porta la tua luce ovunque andrai.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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