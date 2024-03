Addio Suergiu, studioso della città 

Selargius piange la scomparsa di Luigi Suergiu, morto a 79 anni dopo un breve periodo di malattia. Ex consigliere comunale con il Psi negli anni ’80, ma soprattutto amante e studioso della sua città. «Una perdita per la cultura selargina, l’ho trascinato io negli archivi alla scoperta della storia della città», ricorda Carlo Desogus. «Siamo cresciuti insieme, era praticamente un fratello per me. E negli ultimi anni abbiamo condiviso un percorso di studio di Selargius con quattro pubblicazioni insieme».

Per il presidente del Consiglio comunale Tonino Melis, compagno di partito di Suergiu, «Gigi era una persona brillante e seria, che ha dato tanto alla nostra città», ricorda Melis. «Ha ripercorso le orme del padre, un operaio con la passione per la scrittura e le poesie, sino alle opere su Selargius che lascia in eredità alle future generazioni, compresa quella che ha contribuito a scrivere con Raffaele Gallus. L’ho sentito proprio pochi giorni fa al telefono». Oggi - alle 15,30 - i funerali nella parrocchia Vergine Assunta.

