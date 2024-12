«Addio Stefano, non ti scorderemo» 

È stato l'abbraccio commosso di un'intera comunità quello che ha accolto nel tardo pomeriggio di ieri il feretro di Stefano Deiana, l'operaio di 57 anni rimasto vittima di un tragico incidente sul lavoro mercoledì scorso in un'officina di Elmas. La chiesa parrocchiale di Frutti d'Oro, gremita di amici e conoscenti, ha fatto da cornice all'ultimo saluto a "Jerry" - come tutti lo chiamavano per la sua somiglianza con l'attore Jerry Calà - figura stimata del quartiere Picciau dove risiedeva con la famiglia.

A celebrare le esequie don Battista Melis, mentre fuori dalla chiesa decine di persone hanno atteso in silenzioso raccoglimento. Il silenzio carico di commozione ha avvolto la chiesa mentre amici e familiari si sono stretti nel ricordo di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella comunità. Stefano, apprezzato per la sua professionalità e il suo carattere gioviale, era un punto di riferimento non solo nella sua officina, ma anche nel quartiere dove viveva. «Hai incarnato la dignità umana e ci hai lasciati nel periodo natalizio», sono le parole commosse di don Battista che aveva un profondo legame con il defunto e che ne ha sottolineato la nobiltà d'animo e la triste coincidenza della sua scomparsa durante le festività. Nel silenzio del loro dolore, la famiglia si stringe nel ricordo del loro caro: Rita, Fulvia, Marco, Barbara e Matteo hanno scelto di vivere questo momento di lutto nella più riservata intimità, preferendo non rilasciare dichiarazioni pubbliche. La tragica scomparsa di Deiana riaccende i riflettori sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, un dramma che continua a mietere vittime nonostante le normative sempre più stringenti. (m. po.)