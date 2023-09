Addio, Sommajuolo volto storico  del telegiornale 

Gli spettatori lo ricordano principalmente per la conduzione del TgLa7, ma Armando Sommajuolo fu anche alla guida di programmi di approfondimento della rete e inviato speciale in scenari di guerra. Il giornalista romano si è spento a 70 anni dopo una malattia della quale aveva anche parlato sui social. Volto storico di Tele Montecarlo prima e La7 poi, fu alla guida dei principali tg della rete, prima di andare in pensione nel 2015.

«Se ne è andato Armando Sommajuolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015 - ha scritto ieri mattina su Facebook il direttore del TgLa7 Enrico Mentana -. Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari». Quando annunciò il ritiro nell’ultimo tg da lui condotto nell'aprile 2015, Sommajuolo volle ringraziare anche Mentana rispondendo a quei «piccoli» e «volgari» giornali che avevano sollevato dubbi sul suo apprezzamento dell’omaggio ricevuto dal direttore, che aveva deciso di mandare in onda un servizio giornalistico sulla sua carriera.

«Ci siamo - disse con il suo stile diretto e senza fronzoli -. Questo è l'ultimo telegiornale che ho condotto dopo 30 anni in questa azienda. C'è tanta gente in studio e sono anche emozionato... ora ho altro da fare. Buona vita!».

