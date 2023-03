Addio Sofia, simbolo della lotta al tumore 

GENOVA. «Ho poco tempo, ma voglio essere utile agli altri. Vorrei che grazie alla ricerca si potesse individuare qualcosa di specifico sulla patologia dell’angiosarcoma cardiaco, qualcosa che possa essere usato come obiettivo da colpire per future terapie». Così parlava poche settimane fa Sofia Sacchitelli, morta la domenica notte a 23 anni a un anno dalla diagnosi. Sapeva di avere poco tempo da vivere, ha speso gli ultimi mesi per aiutare gli altri fondando la onlus “Sofia nel cuore”. Al quinto anno di Medicina, sul finire della pandemia, ebbe la diagnosi di angiosarcoma cardiaco, un tumore al cuore tanto raro (2-3 casi ogni milione di persone) quanto aggressivo. «Il destino purtroppo mi ha impedito di realizzare tutti i progetti che avevo in mente - spiegava nelle poche uscite pubbliche - Volevo diventare medico, sposarmi, avere dei bambini, passare dei momenti con le persone che amo, andare a vedere la Samp con mio papà e mia sorella, viaggiare, accudire i miei genitori da anziani e invecchiare». Prima studentessa insignita della medaglia d’oro al merito dell’Università di Genova, proprio per il suo impegno nella raccolta di fondi a sostegno della ricerca, si è spenta consapevole che la Onlus, sostenuta anche da Genoa e Sampdoria, ha raccolto 100mila euro e sta organizzando il primo progetto di ricerca con l’associazione Italian Sarcoma Group.

