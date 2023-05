Addio Santus, una finestra sul quartiere 

Un pezzo di storia del commercio e dello sport di Cagliari abbassa le serrande. L’attività di Gianfranco Santus, per 45 anni è stata un punto di riferimento per gli articoli sportivi, specializzato sul calcio ma non solo, e ha servito generazioni: fino al 31 marzo, ultimo giorno in cui il negozio in via San Benedetto ha accolto clienti e appassionati di sport. «Voglio ringraziarli per l'affetto e l'apprezzamento per il nostro lavoro», il messaggio di Santus. «Oltre che essere un negozio, era un ritrovo degli sportivi sardi: mi mancherà, ma me ne sono fatto una ragione. L'unico rammarico è che le istituzioni ci hanno trascurati, non favorendo né incentivando il piccolo commercio in città: la paura è che, col passare degli anni, ci saranno sempre meno negozi “fisici” e non si saprà più dove andare a comprare un articolo. Soprattutto gli anziani».

Una lunga storia

Santus Sport ha aperto nel 1978 in via Pergolesi, dall'inizio degli anni Novanta si è spostato in via San Benedetto. Un'attività iniziata anche grazie a Gigi Riva, perché Gianfranco Santus è socio fondatore della scuola calcio del Mito, nata nel 1976. «È stato lui ad autorizzare la distribuzione del materiale per la sua scuola calcio», spiega. «Poi vedevo che c'erano richieste di articoli sportivi, e viaggiando per lavoro notavo in anticipo novità che in Sardegna ancora non c'erano: per esempio sono stato il primo a portare i guanti da portiere professionali, e i clienti che venivano da tutta l'Isola per comprarli. Avendo la rappresentanza di alcune aziende, ho poi fatto da tramite col Cagliari Calcio degli Orrù per far avere nel 1990 lo sponsor tecnico Umbro, il marchio dell'Inghilterra nei Mondiali giocati proprio al Sant'Elia». E l'affiliazione con la Scuola calcio Gigi Riva, che ha portato un'infinità di famiglie a conoscere Santus, è durata fino all'anno scorso.

Dal campo al negozio

Santus è un nome di spicco del calcio sardo. È stato portiere, prima nelle Giovanili del Cagliari e poi fra le altre Nuorese, Torres, Calangianus, Iglesias, Guspini, Sant'Antioco e San Gavino: «Ho giocato in tutti i capoluoghi di provincia. Alla Torres ero in C con Federico Allasio, poi ricordo la Pacini: la cantera del calcio cagliaritano, dove sono usciti i vari Marcello Diomedi e Gino Vallongo. Dopo aver smesso ho allenato per tre anni, poi ho seguito il negozio». Che, come avvenuto qualche mese fa per Manos Sport in via XX Settembre, ha dovuto chiudere. «Abbiamo assistito al cambiamento totale del commercio», segnala la moglie Anna Nico, titolare dell'attività: «L’avvento dei grandi colossi e delle vendite online ha fatto sparire i ragazzi. Se siamo rimasti aperti per tutti questi anni, è per le persone che amano avere il negozio sotto casa, non la grande distribuzione dove sei abbandonato a te stesso». Per Santus, che ora può godersi la pensione, c’è una soddisfazione: «Aver visto i bambini della scuola calcio crescere, diventare grandi e a loro volta portare in negozio i loro figli, conservando un bel ricordo».