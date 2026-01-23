Addio Riccardo Panzan indimenticabile granata 

Lo sport sardo dice addio a Riccardo Panzan. L’ex cestista dell’Esperia è morto ieri dopo un lungo ricovero all’ospedale Santissima Trinità. Aveva 63 anni, era malato da tempo ma ha sempre affrontato con coraggio una condizione di grande sofferenza.

Panzan è stato uno dei cestisti più affermati della scena cagliaritana. Una lunga carriera con una sola maglia, quella dell’Esperia, dai campionati giovanili fino a sfiorare la Serie A. Nato a Portoscuso da famiglia bellunese nel 1963, sbarca a Monte Mixi dove le pazienti cure dei coach granata lo portano a imporsi come una delle più forti ali-pivot nell’Isola e in alcune stagioni, anche del campionato cadetto. Panzan, con Pillosu, Dotta e una super squadra, centra il sesto posto alle finali nazionali Juniores. Con Manca, Muscas, Mangano e Zappi affronta stagioni indimenticabili con l’Esperia, il palasport strapieno, la febbre contagiosa per una squadra che aveva saputo riportare a Cagliari la stessa passione dell’epoca del Brill. Alto quasi due metri, dal forte carattere, aveva poi giocato a Sant’Antioco con Iaci per chiudere la carriera agonistica a Roma. Farmacista, è stato il responsabile della società di distribuzione dei medicinali dei Pedrazzini.

Gli amici lo saluteranno lunedì alle 15.30 nella chiesa di San Giacomo a Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA