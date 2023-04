Addio Reddito, arrivano le Garanzie 

Nella bozza, tra le misure fuori dal perimetro del Reddito di cittadinanza, c'è un importante alleggerimento del meccanismo della causale per i contratti a termine che scompare per quelli sotto i 12 mesi e si semplifica per quelli fino a 24mesi. Norme sono previste anche per estendere la tutela dell'Inail agli studenti impegnati nel percorsi scuola-lavoro e per raddoppiare la soglia delle deduzioni per i contributi di colf e badanti. Il cuore del provvedimento rimane però centrato sul superamento del reddito di cittadinanza. Con importanti novità.

Il provvedimento - per ora di 40 articoli - conterrà altre misure sul lavoro e probabilmente sarà anche veicolo per introdurre le misure sul taglio del cuneo annunciato di recente dal Governo.

Va in soffitta il Reddito di cittadinanza e arrivano la Garanzia per l'Inclusione (Gil), la Prestazione di Accompagnamento al Lavoro (Pal) e la Garanzia per l'attivazione lavorativa (Gal). Lo prevede un nuovo decreto, i cui contenuti, ancora in bozza vengono in questi giorni valutati nelle parti più tecniche, ma il cui impianto generale è confermato.

Contratti a tempo

Sanzioni più pesanti

Fra le misure contro la povertà, aiuto all'inclusione e alla disoccupazione, si notano da un lato l'inasprimento delle sanzioni per dichiarazioni false e truffe con pene fino a 6 anni di carcere, dall'altro un innalzamento degli sgravi fiscali e contributivi per le assunzioni dei precettori del Gil, agevolazioni che raddoppiano e premiano il datore di lavoro nel caso di assunzioni a tempo indeterminato.

Gil in vigore a gennaio

La Gil entrerà in vigore dal primo gennaio 2024, avrà un costo annuo per lo Stato di poco superiore a 5,3 miliardi e di guardare a circa 709mila nuclei familiari. Il beneficio arriva fino a 6mila euro l'anno, vale a dire 500 euro al mese (aggiornato alla scala di equivalenza) e può essere integrato fino a 3.360 euro (280 euro al mese) come contributo affitto. I versamenti saranno mensili e passeranno sulla "Carta di inclusione". Per aver diritto al sussidio, il nucleo familiare dovrà avere almeno un componente che sia minore, o over 60, o con disabilità o invalido civile. Inolte dovrà essere residente in Italia da almeno cinque anni (di cui gli ultimi due i n modo continuativo), avere un Isee non superiore a 7.200 euro, un reddito familiare non superiore a 6.000 euro annue.

