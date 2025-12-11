Addio rampe, ecco la maxi rotonda 

Una grande rotatoria, illuminata e con spazi verdi curati. Addio alle pericolose e ormai insicure rampe del viadotto Rimedio e l’ingresso da Donigala sarà tutto nuovo. Progetto ambizioso e articolato ma con una marcia in più: dietro c’è un gioco di squadra di Provincia e Comune per realizzare opere strategiche per la città. «Un programma da 18 milioni e 82mila euro che rafforza il sistema territoriale di Oristano e della provincia, in particolare nel settore viabilità e della sicurezza» ha spiegato il presidente Paolo Pireddu.

Il piano

Il programma è stato presentato ieri dopo l’incontro con il sindaco Massimiliano Sanna, l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda, i colleghi ai Lavori pubblici Gianfranco Licheri e all’Urbanistica Ivano Cuccu, il consigliere provinciale con delega alla Viabilità Giuliano Uras e i dirigenti Giuseppe Pinna e Alberto Soddu. «Questo programma offre una nuova prospettiva di sviluppo per una città che si apre al resto del territorio- ha sottolineato il sindaco – lavorare insieme con la Provincia è un valore aggiunto». Tra i vari progetti spiccano quelli avviati dal precedente amministratore straordinario della Provincia Battista Ghisu che nei mesi scorsi tanto ha investito sulla viabilità. Ed ecco i lavori per la messa in sicurezza di incroci pericolosi come quelli fra la Provinciale 70 e la 57 al bivio per Tiria, e quello per Pranixeddu (oltre un milione). Ancora un altro milione per i lavori di sistemazione del ponte Tirso e dei viadotti; interventi anche sulla strada Silì-Tiria e sulla Oristano-Fenosu. Previsto l’adeguamento della capacità portante del vecchio ponte sulla Provinciale 54 bis, il completamento della Statale 292 nel tratto Nuraxinieddu-Rimedio-Oristano. Infine il completamento della circonvallazione nord-ovest di Oristano (2 milioni). «Il percorso di collaborazione avviato fra gli Enti – ha sottolineato il consigliere provinciale e comunale Giuliano Uras – è di grande importanza politica e amministrativa. Incontri analoghi saranno organizzati in tutti i centri della provincia per illustrare i progetti in corso e valutare altre opportunità».

Il concorso di idee

L’intervento per la riqualificazione ambientale e paesaggistica dell'area Oristano-Rimedio (circa 330mila metri quadrati) muove i primi passi con un concorso di progettazione da 75mila euro che come ha spiegato il dirigente Giuseppe Pinna «entro un anno dovrebbe concludersi». Tra gli indirizzi a cui dovranno lavorare i progettisti c’è la rimozione dei viadotti e delle rampe del Rimedio, la valorizzazione ambientale e il collegamento ciclopedonale verso Donigala con camminamenti che per collegare la Basilica del Rimedio, il centro di riabilitazione alla città. E ancora la valorizzazione del Tirso con un parco fluviale che possa essere fruibile in chiave ricreativa, sportiva e turistica. Opere che potranno essere realizzate per stralci ma ambiscono a ridisegnare completamente quell’ingresso della città. «Si punta inoltre a integrare il progetto con le strategie di mitigazione del rischio idraulico – fanno sapere – a individuare strategie ecosostenibili per cercare di arginare anche i rischi legati alla presenza delle zanzare».

