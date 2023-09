Addio posto fisso, meglio il ricamo 

Riscoprire l’arte del ricamo decorativo tradizionale: è questa la scommessa di Patrizia Atzori, ventiseienne di Sini, piccolo paese in provincia di Oristano, che qualche anno fa ha deciso di rinunciare a una promettente carriera nel settore alberghiero per scommettere sulla sua vera passione. Cresciuta nell’incanto dei ricami delle donne di famiglia, aveva scelto un lavoro sicuro. Lo stop forzato causato dal Covid le ha dato l’opportunità di riscoprire l’arte che fin da piccola le era stata tramandata.

L’esordio

«Ho fatto la scuola alberghiera e ho lavorato per anni nella ristorazione, poi la receptionist per diverse stagioni presso strutture alberghiere in tutta l’isola», racconta Patrizia. «È stata la pausa Covid ad aver dato una svolta alla mia vita – aggiunge – mettendo in crisi quelle che consideravo certezze e facendomi capire, nel 2020, che quello non poteva essere il mio futuro. Dovevo fare una scelta, quindi ho ripreso in mano gli insegnamenti che appresi fin da quando avevo 8 anni, e che poi ho approfondito con i corsi sul ricamo sardo, arricchendo nozioni che in parte avevo già appreso da mia nonna e da mia madre e poi ho approfondito con la maestra Marinella Serra di Villanovaforru».

La tradizione

Sul banco espositivo di Patrizia, visibile in questi giorni nella tappa dorgalese di Autunno in Barbagia, sono esposti i tradizionali scialli decorati, ma anche rielaborazioni di questi motivi applicati su asciugamani, borselli, elastici per capelli, orecchini ricamati, giubbini. «Mi capita di vedere un disegno dello scialle tradizionale, prendo magari un fiore che mi colpisce, o un ricamo che mi piace, lo rielaboro e lavorando di fantasia, ma sempre nel rispetto della tradizione». Chi andrà a Dorgali potrà trovare Patrizia e i suoi lavori ospitati nella corte di un orafo dorgalese, anche lui abbastanza giovane e “pazzo” da aver scommesso su una tradizione di famiglia. «Ho conosciuto Mattia Patteri alla sagra della mandorla di Baressa e da lì abbiamo deciso di scambiarci i contatti e provare a fare rete. Ci siamo accorti di avere un’identica filosofia produttiva – continua Patrizia – lui, come me, ha una produzione tradizionale ma anche una linea contemporanea, e quella che per ora è la condivisione di contatti e di idee potrebbe diventare la base per una produzione che unisca le due arti».

Oro e stoffa

Mattia è a sua volta figlio d’arte, artigiano orafo da tre generazioni. Ad appena sei anni ha iniziato ad apprendere i segreti della filigrana, e dopo venticinque anni di apprendistato, in cui ha imparato a realizzare ogni tipo di gioiello sardo, ha deciso di aprire un laboratorio tutto suo, creando gioielli classici e moderni. «Ho voluto questa collaborazione perché mi ha affascinato la storia di Patrizia – dice – il suo coraggio nel lasciare la sicurezza per l’incertezza, in nome di un sogno da realizzare». Quella di Patrizia non è un’arte che nasce per restare confinata nell’Isola. Il suo obiettivo è quello di varcare il mare. Un’ipotesi non così campata per aria, visto che lo scialle sardo decorato ha già avuto successo, in passato, presso importanti rassegne del fashion e della moda, impreziosendo l’outfit di modelle e celebrità. «Esploreremo anche questa possibilità», per ora si avanza un punto alla volta.

