Addio polvere e pozzanghere, finiti i lavori in via D’Annunzio 

Addio polvere e fango. Ora la strada intitolata a Gabriele D’Annunzio è un viale decoroso. In più c’è l’aspetto sicurezza cui ha pensato l’amministrazione comunale che ha istituito la “zona 30”, in continuità con altri tratti urbani in cui è stata adottata la misura per limitare la velocità dei mezzi. Progettato dallo studio Pisano di Jerzu, l’intervento è stato realizzato dall’impresa Ing.Rc appalti di Villanova Strisaili, impresa subappaltatrice della Fratelli Deidda di Gairo. I lavori sono quindi giunti alla conclusione e, nei prossimi giorni, il viale che porta alla spiaggia di San Gemiliano verrà riaperto ufficialmente al traffico, benché la circolazione sia già attiva da qualche tempo. (ro. se.)

