Addio Pils, il muralista più amato 

Il muralista Davide Pilloni, per tutti Pils, se n'è andato a 38 anni, per un tumore, ma Assemini non perde solo un grande artista. «Non le hai rubate solo a me o a Giovanni, ma a tutto il paese», disse Davide quando scoprì che avevano rubato le due panadas in ceramica donate dal ceramista Giovanni Deidda a corredo del suo splendido murale, realizzato in via Sicilia con la difficile tecnica dell'anamorfismo. Qualche settimana prima del furto aveva scritto in sardo, su un blocco di cemento: «Guardate che le panade sono finte, non me le rubate perché tanto non potete mangiarle».

Il cordoglio

Pils era così: sempre pronto alla battuta, genuino e legatissimo alla sua Assemini. Quella città che oggi lo piange e sommerge i social di messaggi di cordoglio, di ricordi che lo legano indissolubilmente alla comunità che andava orgogliosa dei successi e dei riconoscimenti che si era meritato grazie allo studio, alla passione e al grande talento creativo. Lo scorso anno fu insignito del "Premio Eccellenze Asseminesi 2022".

Ma Davide, la cui fama aveva da tempo varcato i confini dell'Isola, era rimasto sempre umile, ovunque lavorasse creava intorno a sé una piccola comunità, come ricorda Jessica Mostallino, assessora alla Cultura, che lo volle insieme a Rosaria Straffalaci come direttore artistico del progetto Innamor’Art: «Davide possedeva grandi doti umane: quando realizzava i suoi murales, come quello del Parco dei legni, dedicato a Escher, lungo quasi 60 metri, la gente andava a seguire il suo lavoro, chi portava il caffè, chi i dolci e ci si riuniva intorno a lui. Non era raro che Davide porgesse un pennello e la vernice ai presenti, facendoli contribuire alla realizzazione dell'opera».

La famiglia

A Davide, dopo aver perso tragicamente la sorellina, la mamma alla quale era legatissimo e a cui aveva dedicato il murale del conte Ceconi in via Firenze, iconico per gli asseminesi, e recentemente anche suo padre, era rimasto suo fratello Giuseppe. A stargli accanto questi ultimi mesi e ad assisterlo, oltre a suo fratello, è stata sua cugina Paola, mamma di Luca Faraone, musicista, che con Davide ha condiviso premi e successi: «Devo tanto a Davide - ricorda Luca, di qualche anno più giovane del cugino - mi ha insegnato l'importanza e il senso della creatività. Mi passava i dischi che gli piacevano, mi ha fatto conoscere tanti gruppi che non conoscevo, anche lui suonava la chitarra. C'era un periodo in cui non sapeva cosa fare della sua arte, preoccupato dell'aspetto economico, ma poi lo capì e mi confidò che il muralista era ciò che voleva diventare e il tempo gli ha dato ragione».

Il ricordo

Come dice il sindaco di Assemini, Mario Puddu, in città, come in tanti altri paesi dell'Isola e non solo, rimarranno le sue opere a ricordarlo. Ma se i suoi murales sono il segno tangibile della sua arte, è il racconto di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, che fa per sempre di lui una persona davvero speciale.

RIPRODUZIONE RISERVATA