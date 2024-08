Addio Pietro Uras, pubblicitario  dall’animo gentile 

Era in pensione da molti anni. Eppure Pietro Uras ogni sabato tornava dai suoi agenti, nella sede dell’Unione Sarda, e con loro prendeva il caffè. Un modo per scambiarsi affetto e opinioni, per chiedere come andavano le cose e dare qualche buon consiglio. Li chiamava tutti i giorni, a dire il vero, con il “timone” del giornale in mano, per chiacchierare e per spronarli.

Uras, scomparso ieri, avrebbe compiuto 88 anni tra un mese. È stato un pioniere della pubblicità in Sardegna, un campo in cui ha saputo fare la storia. Uomo gentile, elegante, affabile, garbato, mai sopra le righe, era capacissimo in un lavoro bello ma complicato. Fu per decenni direttore della Spi, la società svizzera che raccoglieva pubblicità per l’Unione prima della nascita della Pbm, società in house, che ha diretto prima di passare il timone a Lia Serreli, attuale direttore generale del gruppo.

In ufficio era il primo ad arrivare e l’ultimo ad andar via. Lo faceva perché amava il suo lavoro e la sua azienda ma anche perché era certo che pedagogicamente fosse l’arma migliore per motivare i suoi collaboratori. «Il contratto si porta sempre a casa», ripeteva agli agenti, ai quali sapeva sempre dare tutti gli strumenti utili per conquistare i clienti.

Grazie alle sue capacità, nel 1991, a 38 anni dall’inizio della sua professione, ottenne la medaglia d’oro della Camera di commercio di Cagliari per la “fedeltà al lavoro e al progresso economico”. Nel 2005 gli fu conferita l’onorificenza di Ufficiale dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Pietro Uras lascia la moglie Marilena, due figlie, Caterina e Valentina (un altro, Stefano, è scomparso alcuni anni fa lasciandogli un grande dolore) e tre nipoti, Claudia, Ludovica e Nicola.

I funerali saranno celebrati domani alle 10 nella basilica di Bonaria.

